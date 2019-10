'Stuttgarter Zeitung' zu Streaming/Apple/Disney:

Dieses Zersplittern der Streamingwelt ist nicht nur ein Ärgernis für Serienfans, die sich nicht so viele Abos leisten können oder wollen. Es könnte auch dafür sorgen, dass das Goldene Zeitalter der TV-Serien bald zu Ende geht: weil der Markt übersättigt ist, weil es inzwischen fast so viele Streamingdienste wie TV-Serien gibt, und weil die Menschen irgendwann vielleicht auf die Idee kommen, dass es manchmal lohnender ist, ein Buch zu lesen oder ins Kino zu gehen, als darauf zu warten, dass Rachel, Ross und Co. beim nächsten Streamingdienst einziehen./yyzz/DP/stk

