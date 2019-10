Der Pharmakonzern Novartis bringt mit Zolgensma das teuerste Medikament der Welt nach Deutschland - und löst eine Debatte über Heilungskosten aus.

Es gab Zeiten, da konnte der kleine Michael aus Ludwigsburg nur mit Mühe Luft holen und nicht selbstständig sitzen. Der einjährige Junge leidet an einem seltenen genetischen Defekt, der spinalen Muskelatrophie (SMA). Nervenzellen, die Befehle des Gehirns an die Muskeln weitergeben, sterben frühzeitig ab. Bis vor Kurzem erlebten viele Kinder ihren zweiten Geburtstag nicht. In Deutschland kommen jährlich etwa 50 Neugeborene mit dieser Krankheit auf die Welt.

Michael geht es heute deutlich besser. Er kann leichter atmen, sich mehr bewegen und den Kopf stabil halten. Geholfen hat ihm eine einzige Spritze, die er eigentlich gar nicht hätte bekommen dürfen. Denn das Medikament Zolgensma des Schweizer Herstellers Novartis ist bislang nur in den USA zugelassen, erst Anfang kommenden Jahres soll es voraussichtlich auch in Europa auf den Markt kommen. Über soziale Medien, Anwälte und engagierte Prominente wie Exfußballer Kevin Kuranyi machten Michaels Eltern so lange Druck, bis die Behandlung mit dem Genpräparat schließlich in Heidelberg stattfinden konnte. Enttäuscht wurden die Unterstützer nicht. "Zolgensma hat bei Michael und anderen Kindern, die behandelt wurden, eine bestechende Wirkung entfaltet", sagt Erwin Hettich, ein Onkel des Jungen, der im Namen der Familie spricht.

Das Wunder hat allerdings seinen Preis - und der ist mit 2,1 Millionen Dollar für die einmalige Anwendung höher als bei allen anderen Medikamenten. Mit Zolgensma spitzt sich deshalb eine Debatte weiter zu, in der Pharmakonzerne, Krankenkassen und Gesundheitspolitiker um eine Lösung ringen: Neue Gentherapien versprechen auch bei seltenen Krankheiten noch bis vor Kurzem für unmöglich gehaltene Behandlungserfolge. Sie sind allerdings so teuer, dass ihre breite Anwendung das bisherige System der Finanzierung überfordern und letztlich sprengen könnte. Konzerne wie Novartis geraten deshalb zunehmend unter Rechtfertigungsdruck: Sie müssen erklären, ob ihre Präparate wirklich so wertvoll und wirksam sind, wie ihr Preis suggeriert.

Das gelingt ihnen nur bedingt. Pharmamanager verweisen stets auf hohe Forschungskosten, die sie refinanzieren müssen. Das pharmanahe Tufts Center in Boston kalkuliert, dass es mehr als zwei Milliarden Dollar kosten kann, ein neues Medikament zu entwickeln. Kritiker verweisen jedoch darauf, dass die Hersteller in diese Berechnungen oft auch Kosten für Fehlschläge in der Forschung einfließen lassen. Zudem lägen die Marketingausgaben für neue Medikamente oft über denen für ihre Entwicklung.

Gerade innovative Genpräparate haben Konzerne oft nicht selbst erforscht und getestet, sondern durch Übernahme kleinerer Biotechunternehmen zugekauft. Die kosten mitunter Milliarden - und erhöhen den Druck, diese Summen über die Behandlungskosten letztlich bei Patienten, Kassen und Versicherungen wieder hereinzuholen. Dass viele Präparate gemeinsam mit staatlichen Forschungseinrichtungen und Universitäten entstehen und so indirekt subventioniert werden, spielt bei der Festsetzung der Preise allerdings keine Rolle.

Patient geheilt, Kasse pleite?

In den vergangenen Jahren ist auch in Deutschland eine ganze Reihe sehr teurer Medikamente auf den Markt gekommen (siehe Grafik). Seit 2014 stiegen die Ausgaben der gesetzlichen Kassen für Krebsmedikamente um 50 Prozent. Besonders teuer sind dabei Gentherapien wie Zolgensma. Die seien "ein absoluter Durchbruch, ein Quantensprung", sagt Christoph Kleinschnitz, Professor für Neurologie am Uniklinikum Essen. Er warnt jedoch auch davor, dass "gerade kleinere Kassen durch immer höhere Preise in den Ruin getrieben werden können". Die Gemeinsame Betriebskrankenkasse Köln (GBK) wurde 2010 zu einem Sanierungsfall, nachdem sie gleich zwei teure Blutermedikamente finanzieren musste. "Wir sehen mit Sorge, wie Pharmaunternehmen systematisch die Grenzen der Zahlungsfähigkeit unserer solidarischen Krankenversicherung ...

