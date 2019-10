Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FCAS - Das deutsch-französische Kampfflugzeug-Projekt FCAS stockt. "Das Verteidigungsministerium hat dem Haushaltsausschuss mitgeteilt, dass es in diesem Jahr kein Geld mehr dafür beantragen wird", sagte der Grünen-Haushälter und Verteidigungsexperte Tobias Lindner auf dem French German Business Forum des Handelsblatts und der französischen Zeitung Les Echos. Noch immer gebe es ungelöste Fragen. So sei nach wie vor unklar, wie erstens die Spanier in das Projekt einbezogen werden, wie zweitens die Triebwerkshersteller Safran und MTU kooperieren wollen, und wie drittens die beteiligten Firmen die Patentrechte später jeweils für andere Projekte nutzen dürften. (Handelsblatt S. 9)

LEHRER - Zahlreiche Bundesländer schicken befristet beschäftigte Lehrer in den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit, um Geld zu sparen. Das geht aus einer neuen Analyse der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Demnach haben sich in den Sommerferien 2019 rund 5.300 Lehrkräfte nach einer Beschäftigung arbeitslos gemeldet. Damit erfolgten rund 38 Prozent der entsprechenden Arbeitslosmeldungen zwischen Oktober 2018 und September 2019 während der Sommerferien. (RND)

PRIVATE EQUITY - Die Private-Equity-Branche rechnet in Deutschland mit einem Jahr auf dem Rekordniveau der beiden zurückliegenden Jahre. "Wir erwarten, dass das Gesamtinvestitionsvolumen wieder auf dem Niveau der beiden Vorjahre 2017 und 2018 liegen wird", sagt Ulrike Hinrichs, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Branchenverbands BVK, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Treiber des Geschäfts sind große Transaktionen wie jene, in denen Beteiligungsgesellschaften Sparten von Evonik und Bosch übernahmen und ein großes Anteilspaket am Medienkonzern Axel Springer erwarben. (FAZ S. 21)

KLIMAGIPFEL - Bonn will den UN-Klimagipfel Anfang Dezember ausrichten. Ursprünglich sollte die Konferenz in Chile stattfinden. Kurzfristig hatte das Land jedoch am Mittwoch wegen der schweren sozialen Unruhen die Ausrichtung abgesagt. Kurz nach der Absage Chiles waren in UN-Kreisen drei Ersatzstandorte im Gespräch. New York, Paris und Bonn. "Wir haben in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017 die COP23 in Bonn zu Gast gehabt", sagte ein Sprecher der nordrhein-westfälischen Landesregierung der Zeitung Welt. "Als Landesregierung wollen wir gerne tatkräftig helfen, dass die COP25 noch stattfinden kann. Der UN-Standort Bonn würde darüber über beste Vorerfahrungen verfügen." (Welt S. 1)

GROKO - Vizekanzler Olaf Scholz erneuert seine Zusage, die SPD nicht abermals in ein Regierungsbündnis mit der Union zu führen. "Deutschland braucht eine Regierung ohne CDU und CSU. Man merkt doch, wie die Union wie Mehltau über der Republik liegt", sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Trotz schlechter SPD-Umfragewerte verteidigt Scholz das Vorhaben seiner Partei, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. "Alle Umfragezahlen belegen, wie volatil die politische Lage in Deutschland ist, wie rasch sich Zustimmungsraten verändern können", sagte er. "Wenn wir zusammenhalten und mit geradem Rücken auf den Platz gehen, haben wir alle Chancen im Bund." (SZ S. 6)

UMWELTANLEIHEN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Schulden des Bundes umweltfreundlicher refinanzieren. "Von nächstem Jahr an wollen wir auch solche Anleihen ausgeben, die ausschließlich in nachhaltige Projekte investiert werden, die etwa gut für das Klima sind. Die werden genauso verzinst wie die klassischen Bundesanleihen, sind aber öko", sagte Scholz der Süddeutschen Zeitung. (SZ S. 6)

