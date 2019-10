Zalando SE: Zalando mit herausragendem Wachstum und einer Milliarde Seitenaufrufen im dritten Quartal DGAP-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen Zalando SE: Zalando mit herausragendem Wachstum und einer Milliarde Seitenaufrufen im dritten Quartal 31.10.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Zalando mit herausragendem Wachstum und einer Milliarde Seitenaufrufen im dritten Quartal * Zalando erreicht erstmals eine Milliarde Seitenaufrufe in einem Quartal, die Zahl aktiver Kunden steigt auf 29,5 Millionen (plus 17,5%) * Umsatz wächst stark um 26,7% auf 1,5 Mrd. Euro, GMV steigt um 24,6% auf 1,9 Mrd. Euro - Ausbau des Offprice-Geschäfts: Zalando Lounge expandiert nach Tschechien * Neue Nachhaltigkeitsstrategie: Zalando wird klimaneutral und erweitert Sortiment mit nachhaltiger Mode * Prognose für 2019 bestätigt BERLIN, 31. OKTOBER, 2019 // Zalando hat im dritten Quartal 2019 neue Kunden hinzugewonnen und die Kundenbeziehungen vertieft. Zum ersten Mal in seiner Geschichte verzeichnete Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle in einem Quartal mehr als eine Milliarde Seitenbesuche (plus 37,3% im Vergleich zum Vorjahr). Ein deutliches Zeichen, dass Kunden Zalando aufsuchen, wann immer sie an Mode denken. Auf dem Weg zum Starting Point for Fashion, der ersten Anlaufstelle für Mode in Europa, baut das Unternehmen seine Kundenbasis auf nun 29,5 Millionen (plus 17,5% im Vergleich zum Vorjahr) aktive Kunden aus. Eine deutlich höhere Anzahl an Bestellungen (plus 25,4% im Vergleich zum Vorjahr auf 34,7 Mio.) schlug sich im dritten Quartal im Umsatz nieder, der um 26,7% auf 1,5 Mrd. Euro anstieg. Das Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) stieg um 24,6% auf 1,9 Mrd. Euro. Das Unternehmen erzielte im gleichen Zeitraum ein bereinigtes EBIT in Höhe von 6,3 Mio. Euro, was einer Marge von 0,4% entspricht. Chief Financial Officer David Schröder sagte: "Das Jahr ist bisher sehr erfolgreich verlaufen. Wir hatten ein starkes drittes Quartal mit vielen neuen aktiven Kundinnen und Kunden, die immer häufiger zu uns kommen, um sich inspirieren zu lassen. Unser Geschäft wächst in allen Regionen stark. Diesen Schwung wollen wir mit ins vierte Quartal nehmen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden die Cyber Week und die Weihnachtszeit zu feiern." Im dritten Quartal hat Zalando sein Geschäft in allen Regionen ausgebaut. Im DACH-Raum stieg der Umsatz um 22,9%, in den übrigen 14 Märkten um starke 30,8%. Überdurchschnittlich war das Wachstum unter anderem in Spanien und den skandinavischen Ländern sowie in Tschechien, wo das Geschäft seit dem Start vor einem Jahr sehr schnell wächst. Zalando wird weiter in den Markt investieren und im vierten Quartal mit der Zalando Lounge nach Tschechien expandieren. Zalando wird ab sofort sein eigenes Geschäft, den Versand und Rückversand klimaneutral gestalten. Damit beabsichtigt das Unternehmen, eine nachhaltige Mode-Plattform zu werden, die eine netto-positive Auswirkung auf die Menschen und die Erde hat. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen weiter daran, seinen Kunden eine noch größere Auswahl an nachhaltiger Mode anzubieten. Drei weitere Marken, die nachhaltigere Produkte anbieten, erweitern das Sortiment. Zudem wird Zalandos Eigenmarke Zign mit dem Start der Sommersaison 2020 vollständig auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein. Zalando steigerte im Neunmonatszeitraum das GMV um 23,5% auf 5,7 Mrd. Euro (Neunmonatszeitraum 2018: 4,6 Mrd. Euro) und den Umsatz um 20,7% auf 4,5 Mrd. Euro (Neunmonatszeitraum 2018: 3,7 Mrd. Euro). Das bereinigte EBIT lag bei 114,5 Mio. Euro, was einer Marge von 2,5% entspricht (Neunmonatszeitraum 2018: 55,5 Mio. Euro, Marge 1,5%). Nach den starken Ergebnissen der ersten neun Monate bestätigt Zalando den Ausblick für das Gesamtjahr 2019. Das Unternehmen erwartet weiterhin ein GMV-Wachstum von 20 bis 25% und ein Umsatzwachstum rund um das untere Ende dieser Spanne sowie ein bereinigtes EBIT in der oberen Hälfte der Spanne von 175 bis 225 Mio. Euro. Weiterhin plant Zalando in 2019 mit Investitionen in Höhe von rund 300 Mio. Euro. Die Präsentation für Analysten und Investoren ist auf der Zalando Investor Relations Website verfügbar. Zalando wird die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2019 am 27. Februar 2020 veröffentlichen. Zalando Konzern - Wesentliche Finanzkennzahlen (in Millionen Euro) Q3 2019 Q3 2018 Umsatz Konzern 1,521.1 1,200.2 % growth 26.7% 11.7% Fashion Store 1,397.8 1,101.3 Davon DACH 666.7 542.4 Davon Übriges Europa 731.1 558.9 Offprice 160.4 112.8 Sonstige 42.2 111.4 Überleitung -79.4 -125.1 Bereinigtes EBIT Konzern 6.3 -38.9 Bereinigte EBIT-Marge Konzern 0.4 % -3.2 % Fashion Store 9.5 -40.9 Davon DACH 40.1 -7.8 Davon Übriges Europa -30.7 -33.1 Offprice 3.2 8.1 Sonstige -6.4 -4.7 Überleitung 0.1 -1.3 Nettoumlaufvermögen -69.7 -7.4 Investitionsaufwand (Capex) -88.0 -60.6 Nettogewinn -13.6 -41.7 Zalando Konzern - Wichtige Leistungsindikatoren Q3 2019 Q3 Verände- 2018 rung Site-Visits (in Mio.) 1,000.3 728,7 37,3% Mobile Site-Visits (% von Site-Visits) 84,8 80,0 4,8 pp Aktive Kunden (in Mio.) 29,5 25,1 17,5% Anzahl Bestellungen (in Mio.) 34,7 27,7 25,4% Durchschn. Anzahl Bestellungen / aktivem 4,6 4,3 7,6% Kunden Durchschn. Warenkorbgröße (LTM, Euro) 56,6 57,7 -1,9% GMV Konzern (Mrd. Euro) 1,9 1,5 24,6% Definitionen finden sich im Quartalsbericht und im Geschäftsbericht. Über Zalando Zalando ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als 29 Millionen aktiven Kunden in 17 Ländern Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Unseren Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unser Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. 