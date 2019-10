In Chinas Industrie hat sich die Stimmung bei den großen und staatlichen Konzernen wegen der anhaltenden Unsicherheiten infolge des Handelskriegs mit den USA überraschend eingetrübt. Im Oktober sei der staatliche Einkaufsmanagerindex auf 49,3 (September: 49,8) Punkte gefallen, teilte das nationale Statistikbüro am Donnerstag in Peking mit.

Das ist der niedrigste Wert seit Februar. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Mit dem Rückgang im Oktober entfernte sich der Index zudem von der sogenannten Expansionsschwelle und deutet damit auf ein Schrumpfen des Sektors hin.

Am Freitag veröffentlicht das chinesische Wirtschaftsmagazin "Caixin" seinen Einkaufsmanagerindex, der die Stimmung bei kleinen und mittleren privat geführten Unternehmen misst. Hier rechnen die Experten mit einem Rückgang des Index auf 51 (September: 51,4) Punkte./zb/jha/

