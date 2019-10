Die weiterhin starke Nachfrage nach seinen Combi-Dämpfern und Vario Cooking Centern hat dem Großküchenausrüster Rational im dritten Quartal Schub verliehen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 213,2 Millionen Euro, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Landsberg am Lech mitteilte. Dabei profitierte Rational von einer über alle Märkte hinweg starken Nachfrage und war auch von Währungseffekten begünstigt. Besonders stark war das Wachstum in Asien und Nordamerika.

Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im Zeitraum zwischen Juli und September um 20 Prozent auf 61,3 Millionen Euro an. Die Ebit-Marge lag mit 28,8 Prozent um 2,6 Prozentpunkte über dem Vergleichswert des Vorjahres. Das Management bestätigte in Anbetracht der positiven Entwicklung die Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Rational peilt 2019 weiterhin ein Umsatzwachs im hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine Ebit-Marge von rund 26 Prozent an./eas/stk

ISIN DE0007010803

AXC0044 2019-10-31/07:05