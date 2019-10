The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.10.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.10.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AU3FN0025367 COMMONW.BK AUSTR.2024 FLR BD00 BON AUD NCA XFRA DE000A0DE4Q4 BCO SANTANDER 04/UND. BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3U80 LB.HESS.THR.CARRARA11B/18 BD00 BON EUR NCA AMZA XFRA US023135AL05 AMAZON.COM 14/19 BD00 BON USD NCA XFRA DE000NWB16E8 NRW.BANK IS.A.16E 13/19 BD01 BON EUR NCA XFRA US032511BK26 ANADARKO PET. 2044 BD01 BON USD NCA XFRA USP07785AD38 BCO BMG 09/19 REGS BD01 BON USD NCA XFRA USQ8351LAA19 SC.MGMT/RE1 TR.1/2 14/19 BD01 BON USD NCA L9LB XFRA XS0461926569 LUKOIL INTL FIN. 09/19 BD01 BON USD NCA XFRA US500769HT42 KRED.F.WIED.V.18/2019 DL BD02 BON USD NCA XFRA US89114QAV05 TORONTO-DOM. BK 2019 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US89114QAW87 TORONTO-DOM. BK 2019 FLR BD02 BON USD NCA BBTJ XFRA USG08820CD55 B.A.T. INTL FIN.15/20REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS0462883603 BK OF EAST ASIA09/UND.FLR BD02 BON USD NCA KRAB XFRA XS0464257152 KROATIEN 09/19 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1132335248 RAIFFEISENBANK 14/19 MTN BD02 BON EUR N