Die Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111) baut seine Kundenbasis auf nun 29,5 Millionen (plus 17,5% im Vergleich zum Vorjahr) aktive Kunden aus. Eine deutlich höhere Anzahl an Bestellungen (plus 25,4% im Vergleich zum Vorjahr auf 34,7 Mio.) schlug sich im dritten Quartal im Umsatz nieder, der um 26,7% auf 1,5 Mrd. Euro anstieg. Das Bruttowarenvolumen (Gross Merchandise Volume, GMV) stieg um 24,6% auf 1,9 Mrd. Euro. Das Unternehmen erzielte im gleichen Zeitraum ein bereinigtes EBIT in Höhe von 6,3 Mio. Euro, was einer Marge von 0,4% entspricht. Chief Financial Officer David Schröder sagte: "Das Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...