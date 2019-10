Das Analysehaus Jefferies hat Eon von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 7,80 auf 10,00 Euro angehoben. Er sehe das Kreditrating BBB nicht in Gefahr, da der Energieversorger in der Lage sein sollte, seine Finanzierungskosten zu senken und bei den Investitionen noch mehr Synergien zu schöpfen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag der Aktie zum Sektor sei nicht gerechtfertigt./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 15:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 20:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-10-31/07:57

ISIN: DE000ENAG999