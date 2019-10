Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Facebook vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 231 US-Dollar belassen. Auch diesmal machte Analystin Heather Bellini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Potenzial für höhere Schätzungen aus nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts. Die Plattform Facebook wachse stetig und der Bilderdienst Instagram lege beim Wachstum ebenfalls zu. Bei Kommentaren zum künftigen Umsatzwachstum werde sich das soziale Netzwerk allerdings zurückhaltend zeigen./bek/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 00:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0154 2019-10-30/21:22

ISIN: US30303M1027