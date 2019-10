Wenn es um hohe Durchschnittsrenditen geht, werden die meisten Anleger an Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) denken. In diesem Artikel handelt es sich jedoch um einen weniger bekannten und dennoch sehr erfolgreichen Investor. Er heißt Seth Klarman und hat über 30 Jahre eine beeindruckende Durchschnittsrendite von annährend 20 % erzielt. Er hat das Buch "Margin of Safety" verfasst, managt über seinen Hedgefonds Baupost Group etwa 27 Mrd. US-Dollar (28.10.2019), wodurch er ein Vermögen ...

