Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik weiter gelockert und zugleich das Signal gesendet, dass sie nach drei Zinssenkungen in Serie eine Pause einlegen will. Sie reduzierte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent. Der Beschluss fiel mit acht zu zwei Stimmen. Wie schon im Juli und September stimmten zwei Ratsmitglieder, Esther L. George und Eric S. Rosengren, für stabile Zinsen. Aus dem Begleittext wurde der Passus gestrichen, wonach die Fed "angemessen handeln" werde, um das Wachstum der Wirtschaft zu unterstützen. Stattdessen heißt es nun, die Notenbank werde die eingehenden Informationen für einen "angemessenen Zinspfad" prüfen. Fed-Chef Powell skizzierte ein durchwachsenes Bild der Wirtschaft; Investitionen, Export und Industrie seien schwächer, doch der Arbeitsmarkt bleibe stark und der Konsum robust. Insgesamt zeige sich die Wirtschaft als widerstandsfähig gegenüber Gegenströmungen. Die geldpolitische Haltung sei dieser Lage "angemessen" und dies dürfte auch für die nächste Zukunft gelten, sagte Powell.

Fiat Chrysler und der Peugeot-Mutterkonzern PSA haben sich laut Informanten auf die Konditionen einer Fusion geeinigt. Der Board von PSA habe die Transaktion am Mittwoch bereits abgesegnet. Die Board-Sitzung bei Fiat Chrysler sei noch im Gange, während der Board von Exor, der Holdinggesellschaft der Familie Agnelli, die den italienisch-amerikanischen Konzern kontrolliert, später am Mittwochabend zusammenkommen wolle, hieß es. Im Zuge der Transaktion wolle Peugeot seinen Anteil am Zulieferer Faurecia abspalten und die dadurch vereinnahmten 3 Milliarden Euro an seine Aktionäre ausschütten, während Fiat Chrysler seinen Aktionären eine Sonderdividende von 5 Milliarden Euro zahlen und auch den Erlös aus dem Verkauf des Roboterherstellers Comau verteilen wolle, der mit 250 Millionen Euro bewertet werde. Die Regierungen der USA und Frankreichs seien über die Transaktion informiert worden. Zu den noch zu klärenden Fragen gehörten der Sitz des fusionierten Konzerns und die Höhe der Anteile der Großaktionäre der beiden Unternehmen.

HOCHTIEF (14:00h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zu den ersten neun Monaten 2019 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 9MON 9M19 ggVj Zahl 9M18 Umsatzerlöse 18.424 +6% 8 17.402 Ergebnis vor Steuern operativ 796 +13% 8 703 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 473 +28% 8 369

Weitere Termine:

07:00 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 3Q

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Safran SA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:05 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

07:20 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 3Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q der Marke Volkswagen

08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Zwischenbericht 3Q

08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 3Q

10:00 DE/Audi AG, Ergebnis 3Q

12:00 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 3Q

12:55 NL/Fiat Chrysler Automobiles NV, Ergebnis 3Q

Außerdem im Tagesverlauf:

- US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 3Q (vor Bösenbeginn)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Aurubis AG, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Inditex 0,44 EUR Unilever 0,4104 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz September saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm - ES 09:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,0% gg Vj - IT 11:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+0,3% gg Vj 12:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vq/+0,1% gg Vj - EU 11:00 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Oktober (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,0% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten September Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,4% zuvor: 7,4% - US 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 212.000 Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq Persönliche Ausgaben und Einkommen September Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 14:45 Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 48,5 zuvor: 47,1

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.915,50 0,09 S&P-500-Future 3.049,20 0,05 Nikkei-225 22.927,04 0,37 Schanghai-Composite 2.933,20 -0,21 +/- Ticks Bund -Future 171,32% -1 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.910,23 -0,23 DAX-Future 12.930,00 0,00 XDAX 12.936,37 -0,00 MDAX 26.392,56 0,35 TecDAX 2.811,46 0,06 EuroStoxx50 3.620,29 -0,05 Stoxx50 3.289,17 0,26 Dow-Jones 27.186,69 0,43 S&P-500-Index 3.046,77 0,33 Nasdaq-Comp. 8.303,98 0,33 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,33% +29

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit leicht steigenden Kursen rechnen Händler. Die Fed hat wie erwartet die Leitzinsen um einen weiteren viertel Prozentpunkt gesenkt und gleichzeitig eine Pause signalisiert. Beides war laut einem Analysten mehrheitlich so erwartet worden - auch wenn einige Marktteilnehmer auf weitere Zinssenkungen eingestellt waren. Die Vorlagen sind günstig: Der S&P-500 hat auf Rekordstand geschlossen und in Asien geht es bei leicht uneinheitlichem Grundton ebenfalls überwiegend weiter aufwärts. Gute Geschäftszahlen von Apple und Facebook stützen die Stimmung ebenfalls. DAX und Euro-Stoxx-50 haben am Mittwoch positive Trendumkehrungen ausgebildet und damit den positiven Grundton in Europa unterstrichen. "Die Risikobereitschaft dürfte von dem Zinsschritt weiterhin gestützt werden", so ein Händler. Wichtig sei nun, dass die Erwartungen auf eine Lösung des Handelsstreits erfüllt würden, am Freitag findet eine weitere Verhandlungsrunde.

Rückblick: Knapp behauptet - Händler sprachen von einem teils nervösen und abwartenden Handel im Vorfeld der Zinsentscheidung der Fed. Für Bewegung im Autosektor sorgten die Fusionsgespräche zwischen Fiat Chrysler und Peugeot. Fiat Chrysler sprangen um 9,5 Prozent, Peugeot legten um 4,5 Prozent zu. Die Kurse der Zulieferer standen unter Druck. Ein Zusammenschluss hätte vermutlich negative Auswirkungen, denn die höhere Einkaufsmacht einer fusionierten Gruppe dürfte für Preis- und damit Margendruck sorgen. Faurecia fielen um 5,9, Valeo um 3,9 sowie Schaeffler und Continental um je 4 Prozent. Pirelli sackten nach einer Gewinnwarnung sogar um 10,7 Prozent ab. Renault verloren 4 Prozent, denn eine Fusion mit Fiat wird es wohl nicht mehr geben. Größte Verlierer waren Bankaktien, ihr Subindex verlor 1,9 Prozent. Neben schwachen Geschäftszahlen der Deutschen Bank belastete das niedrige Zinsniveau mit der Aussicht auf weiter sinkende US-Zinsen. Credit Suisse verloren nach der Zahlenvorlage 2,6 Prozent. Airbus übertraf die Erwartungen für das dritte Quartal, die Aktie hob um 3,4 Prozent ab.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Deutsche Bank verloren nach dem Quartalsausweis 7,9 Prozent. Die Bank habe weiter ein Ertragsproblem, hieß es im Handel. Die Geschäftszahlen seien stark vom Umbau der Bank geprägt und schwer zu beurteilen, die Bank brauche Zeit, meinten Analysten. Trotz Volumenausweitungen bei Krediten und verwaltetem Vermögen seien die Konzernerträge im Vorjahresvergleich um 15 Prozent geschrumpft, betonte die LBBW. Die Bayer-Aktie schloss nach dem Geschäftsausweis 2 Prozent höher. Citi bezeichnete die Ergebnisse als operativ gut, ohne einen Sieg vor Gericht oder einen Vergleich im Glyphosat-Streit dürfte die Aktie aber weiter mit einem starken Abschlag auf den fairen Wert handeln. Die Zahlen von VW kamen tendenziell positiv an, der Kurs stieg um 0,7 Prozent. Fuchs Petrolub überraschte positiv. Der Kurs stieg um 9,3 Prozent. Ähnlich sah es bei Krones aus, die 5,5 Prozent im Plus schlossen.

XETRA-NACHBÖRSE

Tom Tailor legten deutlicher zu, nachdem der angeschlagene Modekonzern einen neuen Konsortialkreditvertrag mit einer Laufzeit bis September 2022 abgeschlossen hatte. Die Aktie wurde 11 Prozent höher gestellt. In Reaktion auf gut ausgefallene Quartalsergebnisse von Apple wurden Aktien der Zulieferer Dialog Semiconductor und Varta jeweils rund 1 Prozent höher gesehen. Bei Qiagen habe sich nach den Quartalszahlen zunächst wenig getan, sagte ein Händler.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Nach der wie erwartet gekommenen Zinssenkung der Fed reagierten Aktien und Dollar zunächst kaum. Im weiteren Verlauf zogen die Aktienkurse dann aber etwas an, während der Dollar zugleich schwächelte, weil sich eine für den Aktienmarkt günstige, also leicht taubenhafte Interpretation der begleitenden Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell durchsetzte. Am Zinsterminmarkt verharrte die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung im Dezember bei knapp über 20 Prozent. Neue Konjunkturdaten gingen angesichts des Zinstermins unter, insgesamt waren sie uneinheitlich ausgefallen. Die Mattel-Aktie schoss um knapp 14 Prozent nach oben. Der Spielzeughersteller hatte mehr verdient als erwartet und dabei von Kostensenkungen profitiert. Positiv wirkt auch, dass Mattel Betrugsvorwürfe eines Informanten weitgehend ausräumen konnte. General Electric grenzte seinen Quartalsverlust erheblich ein, verdiente im Kerngeschäft Geld und erhöhte den Cashflow-Ausblick. Die Aktie stieg um 11,5 Prozent. Yum Brands knickten dagegen nach dem Quartalsbericht um gut 6 Prozent ein. Fiat Chrysler bauten das kräftige Plus vom Vortag in Reaktion auf eine mögliche Fusion mit Peugeot um gut 5 Prozent aus. Während des späten Handels war aus Informantenkreisen bekannt geworden, dass beide Seiten die Fusion vereinbart hätten.

Am US-Anleihemarkt sanken die Renditen mit der Leitzinssenkung deutlich, die Zehnjahresrendite um 6 Basispunkte auf 1,81 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17:13 Uhr EUR/USD 1,1161 +0,1% 1,1153 1,1121 EUR/JPY 121,30 -0,0% 120,87 121,09 EUR/CHF 1,1021 -0,1% 1,1025 1,1021 EUR/GBR 0,8638 -0,1% 0,8975 0,8641 USD/JPY 108,69 -0,1% 107,74 108,88 GBP/USD 1,2922 +0,1% 1,2500 1,2871 USD/CNH 7,0382 -0,1% 7,0454 7,0549 Bitcoin BTC/USD 9.193,69 -0,28 8.578,75 9.061,01

Der US-Dollar zog zunächst an, fiel dann aber etwas deutlicher zurück, weil sich eine taubenhafte Interpretation der Fed-Aussagen durchsetzte. Der Euro verteuerte sich auf 1,1143 Dollar von 1,1116. Kurz nach dem Zinsentscheid war er bis auf 1,1080 abgesackt. Der Dollar-Index lag zuletzt 0,2 Prozent im Minus, nachdem er zwischenzeitlich in positives Terrain gewechselt hatte. Der kanadische Dollar fiel nach der Zinsentscheidung der kanadischen Notenbank zurück. Sie hatte zwar den Leitzins unverändert gelassen, in ihrem begleitenden Kommentar laut den Analysten von ING aber einen vorsichtigeren Ton angeschlagen. Damit ist laut ING eine Zinssenkung im Dezember auf dem Tisch.

Die Dollar-Schwäche hält am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel an. Der Eintrübung der US-Konjunkturdaten sowie die lahmende Weltkonjunktur dürften die Zinsenkungspause der Fed zu einer recht kurzen machen, mutmaßt die ING. "Der Kernfrage wird sein, ob die Daten der Fed eine Ruhepause gönnen werden. Wir hegen Zweifel." Weitere Zinsenkungen gelten als Belastung für den Greenback. Sollte der Handelskonflikt einer Lösung zusteuern, könnte es Umschichtungen in risikoreichere Währungsräume geben. Auch diese dürften den Dollar drücken, heißt es im Handel.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,16 55,06 +0,2% 0,10 +14,0% Brent/ICE 60,86 60,61 +0,4% 0,25 +9,7%

Die Ölpreise fielen, nachdem die offiziellen Vorratsdaten der USA für die vergangene Woche einen deutlich Anstieg hervorgebracht hatten. WTI verbilligte sich um 1,1 Prozent auf 54,93 Dollar je Barrel.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.498,03 1.495,79 +0,1% +2,24 +16,8% Silber (Spot) 17,94 17,86 +0,5% +0,08 +15,8% Platin (Spot) 928,27 925,44 +0,3% +2,83 +16,5%

Ähnlich wie beim Dollar fiel die Bewegung beim Gold aus. Dessen Preis profitierte letztlich von der eher taubenhaften Einschätzung der Powell-Kommentare. Die Feinunze kostete zuletzt 1.496 Dollar, gut 8 mehr als am Vortag.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

HANDELSSTREIT USA/CHINA

Die Handelsgespräche zwischen China und den USA laufen wie geplant weiter, unabhängig von der Absage des Gipfels der Mitgliedsländer der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation, teilte das chinesische Handelsministerium mit. "Die beiden Seiten werden die Verhandlungen und andere Arbeiten wie ursprünglich geplant weiter vorantreiben", sagte das Ministerium in einer kurzen Erklärung unter Berufung auf einen ungenannten Sprecher.

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Oktober nach offiziellen Angaben entgegen den Erwartungen gesunken. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,3 (September: 49,5). Ökonomen hatten einen Stand von 49,8 Punkten prognostiziert. Ein Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Oktober eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor fiel indes auf 52,8 (53,7) Punkte. Nach Einschätzung von Beobachtern drückt der Handelsstreit mit den USA weiter auf die Lage.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins das dritte Mal binnen weniger Monate gesenkt. Der geldpolitische Rat setzte den Leitzins Selic auf 5 Prozent fest nach zuvor 5,5 Prozent.

ERDBEBEN PHILIIINEN

Der Süden der Philippinen ist zum zweiten Mal binnen weniger Tage von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Beben der Stärke 6,5 traf nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Donnerstag die Insel Mindanao.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Vizekanzler Olaf Scholz schließt ein erneutes Regierungsbündnis der SPD mit der Union aus. "Deutschland braucht eine Regierung ohne CDU und CSU. Man merkt doch, wie die Union wie Mehltau über der Republik liegt", sagte er im Interview mit der SZ.

AUTOPRODUKTION GROßBRITANNIEN

Nach einer kurzen Erholung in den vergangenen Monaten hat die britische Autoproduktion im September wieder nachgelassen. Die Zahl der produzierten Autos fiel auf 122.256 von 127.051 im Vorjahreszeitraum.

NEMENTSCHEK

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Umsatz 138 +20% 138 +20% 115 EBITDA 43 +47% 41 +39% 29 EBITDA* 39 +33% -- -- 29 Ergebnis nach Steuern/Dritten 54 +197% -- -- 18 Ergebnis je Aktie 0,47 +194% 0,45 +181% 0,16 * bereinigt um IFRS 16 - Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

QIAGEN

Nachfolgend ein Vergleich der Drittquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Dollar, Ergebnis je Aktie in Dollar):

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q1 ggVj 3Q18 Umsatz 383 +1% 382 +1% 378 Operatives Ergebnis bereinigt 106 +1% 104 -2% 106 Ergebnis nach Steuern bereinigt 83 +2% 81 -0,1% 82 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,36 +3% 0,35 0% 0,35

Qiagen sprach von einem Umsatzrückgang in China nach der Einstellung eines Produktes und geringeren Umsätzen aus begleitenden diagnostischen Entwicklungsprojekten. Die Prognose für das Umsatzwachstum nahm Qiagen zum zweiten Mal zurück und erwartet 2019 nun einen Anstieg bereinigt um Wechselkursschwankungen von rund 4 Prozent. Zuletzt hatte der Konzern hier zwischen 5 und 6 Prozent in Aussicht gestellt. Die Spanne für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie grenzte Qiagen auf 1,43 bis 1,44 Dollar ein, von zuvor 1,42 bis 1,44 Dollar.

RATIONAL

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Umsatz 213 +9% 213 +9% 195 EBIT 61 +20% 56 +10% 51 Ergebnis nach Steuern 48 +22% 43 +11% 39 Ergebnis je Aktie 4,18 +22% 3,81 +11% 3,44 - Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

TOM TAILOR

hat einen neuen Konsortialkreditvertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. September 2022 unterzeichnet. Das zuvor angedachte Volumen wurde dabei um eine weitere Kreditlinie von 10 Millionen auf nun insgesamt 375 Millionen Euro erhöht. Im Zuge des Abschlusses der neuen Kreditvereinbarung legz Finanzvorstand Thomas Dressendörfer sein Mandat zum Monatsende nieder.

ZALANDO

hat im dritten Quartal operativ schwarze Zahlen geschrieben, unter dem Strich den Verlust reduziert und den Umsatz signifikant gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Europas größter Online-Modehändler nach Umsatz. Das Umsatzwachstum sieht Zalando 2019 weiter "rund um" das untere Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent. Im Zeitraum Juli bis September erwirtschaftete die Zalando SE einen kleinen bereinigten operativen Gewinn (EBIT) von 6,3 Millionen Euro, nach einem EBIT-Verlust von 39 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Das war besser als die Erwartungen, Analysten hatten mit einem kleinen Minus von 200.000 Euro gerechnet.

APPLE

hat im vierten Geschäftsquartal gezeigt, dass der Konzern Wachstum liefern kann, auch wenn sein wichtiges iPhone-Geschäft rückläufig ist. Der Umsatz stieg um 1,8 Prozent auf 64,04 Milliarden Dollar. Die Nachfrage nach sogenannten Wearables und Diensten wie Apples Musik-Streaming-Abonnements und mobiler Bezahlung konnte den Rückgang der iPhone-Verkäufe um 9,2 Prozent im Quartal ausgleichen. Der Gewinn sank dagegen um 3 Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar. Je Aktie verdiente Apple 3,03 Dollar, mehr als Analysten mit 2,83 Dollar erwartet hatten. Für das erste Geschäftsquartal stellte Apple einen Umsatz zwischen 85,5 und 89,5 Milliarden Dollar in Aussicht, nach 84,31 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

BOEING

Neues Problem für den US-Flugzeugbauer: Wegen Rissen an einem Bauteil des Modells Boeing 737NG können aus Sicherheitsgründen derzeit bis zu 50 Maschinen nicht abheben.

FACEBOOK

hat im dritten Quartal netto 6,09 Milliarden Dollar verdient, 18 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Mit 5,14 Milliarden je Aktie waren dies 2,12 (1,76) Dollar. Den Umsatz verbesserte das soziale Netzwerk von 13,73 Milliarden um 29 Prozent auf 17,654 Milliarden Dollar. Facebook übertraf damit auf ganzer Linie die Analystenschätzungen von 1,91 Dollar je Aktie Gewinn bzw. 17,4 Milliarden Dollar Umsatz.

STARBUCKS

Der Kaffeehausbetreiber hat in seinem vierten Geschäftsquartal von einem stärkeren Geschäft in den USA profitiert und stellt für 2019/20 weiteres Wachstum in Aussicht. In den drei Monaten per Ende September stieg der Konzernumsatz um 7 Prozent. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Einnahmen um 5 Prozent. Hier hatten Analysten gemäß einem von Metrix erhobenen Konsens nur 4 Prozent erwartet.

SAMSUNG ELECTRONICS

Die südkoreanische Gesellschaft hat im dritten Quartal 2019 die fallenden Chippreise deutlich zu spüren bekommen und einen Gewinneinbruch von 52 Prozent verbucht. Auch das Wachstum in den Geschäftsbereichen mit Handys und Displays konnte dies nicht ausgleichen, denn Samsung generiert den Großteil seiner Gewinne mit den Speicherchips. Das Nettoergebnis sank im Jahresvergleich auf 6,3 Billionen Won (umgerechnet 4,9 Milliarden Euro), der Konzernumsatz fiel nach endgültigen Angaben um 5,3 Prozent auf 62 Billionen Won.

