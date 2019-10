Viele Paketdienste verlangen für das diesjährige Weihnachtsgeschäft Aufpreise. In der Hochsaison brauchen die Dienste mehr Zusteller und haben höhere Kosten. Die Zuschläge sollen auch für Retouren gelten.

Die meisten deutschen Paketdienste verlangen in diesem Jahr Aufpreise für das stressige Weihnachtsgeschäft. So will der Paketdienst DPD "in der Regel 75 Cent" für jede Onlinesendung bis Weihnachten verlangen. Auch Hermes erhebt bis zum Jahresende einen sogenannten "Peak-Zuschlag". Das gelte "auch für Retouren", teilte das Unternehmen mit. ...

