Die Befesa S.A. (ISIN: LU1704650164) hat einen Ergebnisrückgang von 9% in den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnet. Dies ist hauptsächlich auf den vorübergehenden Rückgang der behandelten Menge an Stahlstaub aufgrund der geplanten Kapazitätserweiterungsarbeiten in der Türkei, höhere Schmelzlöhne sowie einen niedrigeren LME-Preis für Zink (-8% gegenüber 9M 2018) und Aluminiumlegierungen (-20% gegenüber 9M 2018) zurückzuführen. Diese wurden jedoch weitestgehend durch höhere abgesicherte Zinkpreise, die Verbesserungen im Edelstahlrecyclinggeschäft und Befesas effizientere Öfen, die in H2 im ...

