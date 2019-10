31.10.2019 - Auch im dritten Quartal konnte die Rational AG (ISIN: DE0007010803) mit einem Umsatzwachstum von 9 Prozent die erfolgreiche Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres fortsetzen. Insgesamt wurden in den ersten neun Monaten 2019 Umsatzerlöse in Höhe von 612,6 Millionen Euro erzielt (Vj. 562,2 Millionen Euro). Das entspricht einer Steigerungsrate von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt somit am oberen Ende der Unternehmenserwartungen.Währungsneutral lag das Umsatzwachstum nach neun Monaten bei 7 Prozent.. Weltweit läuft's rund Nach dem hohen Umsatzwachstum im ersten Halbjahr ...

