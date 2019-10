Der französische Opel-Mutterkonzern PSA und der italienisch-amerikanische Automobilhersteller Fiat Chrysler (FCA) haben sich auf einen Fusionspakt verständigt. Das teilten beide Unternehmen am Donnerstag (31. Oktober 2019) mit. Zunächst hatte der Verwaltungsrat des französischem Opel-Mutterkonzerns PSA grünes Licht gegeben für die Fusion mit dem italienisch-amerikanischen Hersteller Fiat Chrysler (FCA). Kreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Mittwochabend (30. Oktober 2019) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...