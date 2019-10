flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch nur kurze Zeit ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch nur kurze Zeit vor dem Fed-Zinsentscheid mit einem Minus von 0,23 Prozent und 12.910,23 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,75 Mrd. Euro. Abgaben waren bei den europäischen umsatzstärksten Indizes in Madrid, Mailand und Zürich zu registrieren, aber auch der EuroStoxx50 fiel minimal um 0,05 Prozent auf 3.620,29 Zähler zurück. Der Pariser CAC40 konnte um 0,45 Prozent auf 5.765,87 Punkte zulegen. Besonders die Titel von Airbus, L'Oréal und Peugeot zogen den Index höher. Die Aktien von Peugeot gerieten in den Fokus der Anleger, nachdem Fusionsgespräche zwischen dem französischen Automobilkonzern und dem Autobauer Fiat Chrysler (FCA) publik wurden. Ein Zusammenschluss beider Automobilkonzerne würde seitens Fiat Chrysler eine Sonderdividende in Höhe von bis zu 5 Mrd. Euro möglich machen. Die Fiat Chrysler-Papiere verteuerten sich zeitweise um über 10 Prozent und kletterten intraday bis auf 13,00 Euro. über einen "Merger" einig. Der PSA-Verwaltungsrat billigte bereits die Fusion mit FCA. Auch am Mittwoch wurden wieder zahlreiche Quartalsberichte publiziert, doch die US-Notenbank überlagerte die Ereignisse der Berichtssaison. Am Abend hatte die Federal Reserve den US-Leitzins, wie erwartet um 25 Basispunkte auf einen Zinskorridor von 1,50 bis 1,75 Prozent gesenkt. Vor allem aber signalisierte die Fed erst einmal eine Zinssenkungspause und gab sich falkenhaft. Dies kam bei den US-Marktteilnehmern gut an. Die zuvor starken BIP-Daten der USA unterstrichen ohnehin die Zuversicht in den USA. Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit 1,9 Prozent. Das war zwar im Vergleich zum zweiten Quartal mit einem Wert von 2,0 Prozent etwas niedriger, doch die Konsensschätzungen gingen nur von einem Plus von 1,6 Prozent aus. An Der Wall Street gingen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 nach dem Fed-Zinsentscheid allesamt mit Kursgewinnen aus dem Handel.

Am heutigen Donnerstag wurde der deutsche Einzelhandelsumsatz für den September bereits um 08:00 Uhr publiziert. Im weiteren Verlauf wäre das Eurozone-BIP für das dritte Quartal um 11:00 Uhr von Relevanz und zeitgleich die Eurozone-Verbraucherpreise für den Oktober und die Eurozone-Arbeitslosenrate für den September. Aus den USA wären am Nachmittag um 12:30 Uhr die Challenger-Stellenstreichungen für den Oktober, die privaten Einkommen und Ausgaben für den September um 14:30 Uhr und um 14:45 Uhr der Chicago Einkaufsmanagerindex für den Oktober zu beachten. Von der Unternehmensseite bleibt der Handelskalender voller Meldungen. Schon am Morgen wurden Quartalszahlen von BNP Paribas (FR), ING Groep (NL), Sanofi (FR), Royal Durch Shell (GB), Repsol (ES) und Nintendo (JP) publiziert. Aus den USA folgen ab dem Nachmittag unter anderem Quartalsberichte von Bristol Myers Squibb, Dupont, Altria, Celgene, Intercontinental Exchange, Marathon Petroleum, The Kraft Heinz Company, Mercado Libre und Pinterest.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen tendierten am Donnerstag überwiegend freundlich, lediglich die festlandchinesischen Indizes in Shanghai und Shenzhen gaben nach. Aktienmärkte Die US-Futures notierten zum Übergang von der asiatischen zur europäischen Handelszeit mehrheitlich mit leichten Zugewinnen. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 12.923 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Mittwoch mit einem Minus von 0,23 Prozent bei 12.910,23 Punkten. Die Analyse bezieht sich im vorliegenden Fall auf den Stundenchart. Ausgehend vom Jahreshoch des 28. Oktober 2019 bei 12.986,37 Punkten bis zum jüngsten Zwischentief des 30. Oktober 2019 bei 12.830,33 Punkten, wären die nächsten kurzfristigen Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei 12.927/12.950 und 12.986 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.009/13.023/13.046/13.083/13.106/13.143/13.179/13.202 und 13.239 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.867 und 12.830 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 12.793/12.771/12.734/12.711/12.674/12.637/12.615 und 12.658 Punkten in Betracht.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/