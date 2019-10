Die aktuell längste Serie: Bilfinger mit 8 Tagen Plus in Folge (Performance: 9.69%) - die längste Serie dieses Jahr: Telefonica 16 Tage (Performance: 14.38%). Tagesgewinner war am Mittwoch Fuchs Petrolub mit 9,26% auf 37,28 (546% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 11,15%) vor SLM Solutions mit 5,44% auf 15,88 (128% Vol.; 1W 9,52%) und Tomorrow Focus mit 5,11% auf 2,47 (44% Vol.; 1W -3,52%). Die Tagesverlierer: Epigenomics mit -9,13% auf 1,15 (235% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -15,19%), Noble Corp plc mit -7,19% auf 1,29 (61% Vol.; 1W -9,79%), Baumot Group mit -6,73% auf 2,08 (176% Vol.; 1W 2,72%)Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (48756,7 Mio.), GlaxoSmithKline (41572,95) und HSBC Holdings (27231,21) ....

