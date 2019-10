Der Konzernchef des französischen Autoherstellers PSA , Carlos Tavares, will sich laut Unternehmenskreisen am Donnerstag nicht öffentlich zu den Fusionsgesprächen mit Fiat Chrysler äußern. Der Zusammenschluss werde noch verhandelt und sei bisher nicht vereinbart, hieß es zur Begründung in den Kreisen.

Der französische Opel-Mutterkonzern PSA und der italienisch-amerikanische Automobilhersteller Fiat Chrysler (FCA) hatten sich auf offizielle Fusionsgespräche verständigt. Tavares, der seine Fähigkeiten als harter Sanierer bei der PSA-Tochter Opel unter Beweis stellte, soll den neuen Konzern als Vorstandsvorsitzender führen./cb/DP/stk

