Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Überschuss von 366 Millionen Euro und damit weniger als halb so viel wie ein Jahr zuvor, wie das französisch-niederländische Unternehmen Air France-KLM am Donnerstag in Paris mitteilte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn sank um 16 Prozent auf 900 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...