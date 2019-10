Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für L'Oreal von 256 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des nachlassenden Wachstums bei einigen Wettbewerbern hätten sich die wichtigen Geschäfte in Asien und mit hochpreisiger Kosmetik im dritten Quartal weiter schwungvoll entwickelt, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das organische Wachstum habe die Erwartungen übertroffen./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2019 / 17:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-10-31/09:00

ISIN: FR0000120321