Es gibt mal wieder spannende Neuigkeiten rund um Wirecard (WKN: 747206) und die "Financial Times". Na ja, nicht direkt bezogen auf die kritischen Berichte der Tageszeitung, sondern eigentlich eher über den Kontext der Aktie und wie die Investoren hier derzeit positioniert sind. Speziell die Shortseller machen in diesen Tagen nämlich wieder auf sich aufmerksam, indem sie ihre jeweiligen Anteile an leerverkauften Aktien am DAX-Konzern ordentlich hochgeschraubt haben. Definitiv eine weitere bemerkenswerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...