MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Unternehmen in Deutschland planen nach einer Erhebung des Ifo Instituts etwas seltener Neueinstellungen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im Oktober auf 98,7 Punkte nach 98,9 im September. "Die Anzahl der Beschäftigten in Deutschland wird weiter steigen, jedoch weniger stark als in den letzten Jahren", teilten die Forscher mit.

Der Rückgang des Barometers war allein durch den Dienstleistungssektor getrieben. Dort sei vor allem bei Transport und Logistik etwas mehr Zurückhaltung bei der Personalplanung zu beobachten, hieß es.

In der Industrie sei das Barometer zwar gestiegen, jedoch würden im Moment mehr Mitarbeiter entlassen als eingestellt. Im Handel bleibe wie in den Vormonaten die Beschäftigtenzahl tendenziell stabil. In der Bauwirtschaft würden verstärkt neue Mitarbeiter gesucht.

