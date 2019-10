Nach der erwarteten Zinssenkung um 25 Basispunkte erlitt der Goldpreis am gestrigen Mittwoch einen temporären Einbruch, von dem er sich im frühen Donnerstagshandel aber wieder erholt hat.Die von der US-Notenbank Fed angedeutete Pause drückte nur kurz auf die Stimmung. Rückläufige US-Renditen und ein schwacher Dollar sorgten für ein wachsendes Interesse an Gold. Am Nachmittag stehen mit dem Challengerbericht über Stellenstreichungen und den wöchentlichen Erstanträgen zwei wichtige Konjunkturtermine ...

