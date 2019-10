Beiersdorf ist gestern von der wichtigen Unterstützung bei 101,77 Euro eindrucksvoll im Ausmaß einer doppelten Average-True-Range nach oben hin abgeprallt, was ein Indiz für ein Ende des Abwärtstrends zu interpretieren ist. Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten in den Unternehmensbereichen Klebstoffe bzw. Kosmetika gemischter Wachstumszahlen präsentiert. So legte die Kosmetiksparte 5,1 % Erlöswachstum zu, wohingegen das Klebstoffgeschäft schwächelte und nur um 1,2 % zum Erlöswachstum beitrug. ...

