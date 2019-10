Guten Morgen, der DAX zeigte sich am Vortag kaum verändert und ging mit einem nur kleinen Abschlag von 0,23% bei 12.910 Punkten aus dem Handel. Die Investoren warteten auf den US-Leitzinsentscheid am Abend. Die Notenbank senkte den Leitzins dann wie erwartet um 25 Basispunkte auf 1,75%, was dem DAX nachbörslich zu etwas Auftrieb bis 12.940 Punkte verhalf. Vorbörslich zeigt sich der DAX-Future weiter im Bereich von 12.940 Punkten. Wichtig ist nun, dass der DAX unter die Marke von 12.900 Punkten fällt ...

