Deutscher Einzelhandel schafft im September nur kleines Umsatzplus

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im September sehr schwach gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, lagen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,1 Prozent höher als im Vormonat. Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,3 Prozent prognostiziert. Für August wurde der monatliche Rückgang von 0,1 Prozent bestätigt. Auf Jahressicht stiegen die Umsätze im September preisbereinigt um 3,4 Prozent.

Ifo-Beschäftigungsbarometer sinkt im Oktober

Die Unternehmen in Deutschland planen nach einer Erhebung des Ifo Instituts etwas seltener Neueinstellungen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer sank im Oktober auf 98,7 Punkte nach 98,9 im September. "Die Anzahl der Beschäftigten in Deutschland wird weiter steigen, jedoch weniger stark als in den letzten Jahren", teilten die Forscher mit.

Chinas Industrie leidet weiter unter dem Handelsstreit

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Oktober nach offiziellen Angaben entgegen den Erwartungen gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,3 (September: 49,5), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,8 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

US-Notenbank senkt Leitzins und sendet Signal für Zinspause

Die Federal Reserve hat ihre Geldpolitik weiter gelockert und zugleich das Signal gesendet, dass sie nach drei Zinssenkungen in Serie eine Pause einlegen will. Das von Fed-Chef Jerome Powell geleitete Federal Open Market Committee (FOMC) reduzierte den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Der Beschluss fiel mit acht zu zwei Stimmen. Wie schon im Juli und September stimmten zwei Ratsmitglieder, Esther L. George und Eric S. Rosengren, für stabile Zinsen.

Bank of Japan lässt Leitzinsen unverändert - Senkung möglich

Die Bank of Japan (BoJ) hat eine deutlichere Sprache über die Möglichkeit einer Zinssenkung in ihrem geldpolitischen Ausblick hinzugefügt, ohne jedoch sofort aktiv zu werden. Die Notenbank teilte mit, dass sie davon ausgeht, ihre Leitzinsen auf dem derzeitigen Niveau zu belassen oder sie zu senken, solange Unsicherheiten über das Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent weiter bestehen. Zuvor hatte sie in der "Forward Guidance" angegeben, dass sie die Zinsen bis zum kommenden Jahr extrem niedrig halten würde, ohne zu präzisieren, dass eine weitere Senkung möglich sei.

Brasilianische Zentralbank senkt Leitzins auf 5,00 Prozent

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins das dritte Mal binnen weniger Monate gesenkt. Der geldpolitische Rat setzte den Leitzins Selic auf 5,00 Prozent fest nach zuvor 5,50 Prozent. Die Notenbank stellte zudem einer weitere Senkung um mindestens einen halben Prozentpunkt in Aussicht.

Britische Autoproduktion sinkt im September

Nach einer kurzen Erholung in den vergangenen Monaten hat die britische Autoproduktion im September wieder nachgelassen. Wie der Herstellerverband Society of Motor Manufacturers (SMMT) mitteilte, fiel die Zahl der produzierten Autos auf 122.256 von 127.051 im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten sank die Produktion damit um 16 Prozent auf 989.174. SMMT-Chef Mike Hawes verwies auf die anhaltende Bedrohung eines No-Deal-Brexit. Dadurch seien Investitionen auf Eis gelegt worden.

Scholz schließt erneute große Koalition aus

Vizekanzler Olaf Scholz schließt ein erneutes Regierungsbündnis der SPD mit der Union aus. "Deutschland braucht eine Regierung ohne CDU und CSU. Man merkt doch, wie die Union wie Mehltau über der Republik liegt", sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Dennoch verteidigte er die bisherige Arbeit in der Regierung. "Dass die Koalition viele Vorhaben umgesetzt hat, sagen sogar Kritiker", erklärte Scholz.

Scholz: Bund will Umwelt-Anleihen ausgeben

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Umwelt-Anleihen ausgeben. "Von nächstem Jahr an wollen wir auch solche Anleihen ausgeben, die ausschließlich in nachhaltige Projekte investiert werden, die etwa gut für das Klima sind. Die werden genauso verzinst wie die klassischen Bundesanleihen, sind aber öko", sagte Scholz der Süddeutschen Zeitung.

Spahn mahnt CDU zur Rückkehr zu Sachthemen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich im Personalstreit hinter CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. Auf einer Veranstaltung der Rheinischen Post warnte Spahn am Mittwochabend nach dem Frontalangriff des CDU-Politikers Friedrich Merz vor einer Wiederholung der Fehler der SPD und forderte von seinen Kollegen eine Rückkehr zur Sachebene.

China und USA führen Handelsgespräche wie geplant fort

Die Handelsgespräche zwischen China und den USA laufen wie geplant weiter, unabhängig von der Absage des Gipfels der Mitgliedsländer der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation, teilte das chinesische Handelsministerium mit. "Die beiden Seiten werden die Verhandlungen und andere Arbeiten wie ursprünglich geplant weiter vorantreiben", sagte das Ministerium in einer kurzen Erklärung unter Berufung auf einen ungenannten Sprecher.

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Okt -14 (Sep: -12)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Okt PROGNOSE: -13

Japan/Industrieproduktion Sep +1,4% (PROG: +0,4%) gg Vm

Japan/Industrieproduktion Juli-Sep -0,6% gg Vq

Südkorea Industrieproduktion Sep +2,0% (PROG: -0,5%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Sep +0,4% (PROG: -1,7%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Sep 98,5 (Aug: 98,4)

