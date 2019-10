Einen Tag nach der Konzernmutter Volkswagen legt die Tochter Audi an diesem Donnerstag (31. Oktober 2019) in Ingolstadt ihre Zwischenbilanz für das dritte Quartal vor. Nach einem schwachen Vorjahr lief es auch im laufenden Jahr bisher nicht so gut. Von Januar bis September hat Audi weltweit 1,36 Millionen Autos ausgeliefert, das sind 3,6 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Bis Dezember wollen die Ingolstädter noch etwas aufholen, auch mit dem neuen Modell Q3 Sportsback. Die kleinen SUVs laufen gut.

