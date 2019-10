Nach zwei ruhigen Handelstagen nimmt der Index wieder die Marke von 13.000 Punkten ins Visier. Die Autofusion wird an der Börse extrem unterschiedlich bewertet.

Der deutsche Aktienmarkt startet freundlich in den Handelstag. Zur Eröffnung notiert der Dax 0,3 Prozent im Plus und wird bei 12.951 Punkten gehandelt.

Am Mittwoch hatte die Benchmark 0,2 Prozent im Minus bei 12.910,23 Punkten geschlossen. Allerdings war es gestern ein eher ungewöhnlicher Handelstag. Es gab zwischenzeitliche Rücksetzer, die in den vergangenen Wochen eher selten waren. Doch schnell traten wieder Käufer in Aktion.

Die US-Notenbank hat gestern geliefert: Sie hat den Leitzins erneut gekappt, signalisiert nun aber eine Pause. Nachdem sich die USA und China jedoch angenähert haben und auch ein harter Brexit weniger wahrscheinlich wird, bewegt sich laut Fed-Chef Jerome Powell nun einiges in eine "positive Richtung". "Kurzum, die Fed hört sich jetzt neutral an und es gibt erstmal eine Pause, dieses Jahr kommt nix mehr", meinen die Devisenanalysten der Commerzbank.

Nach dem Zinsentschied stieg der Euro gegenüber dem Dollar deutlich an und setzte am heutigen Donnerstag diesen Trend fort. Derzeit wird die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1165 Dollar gehandelt.

Der Grund: Powell stellte klar, dass die Fed nicht an Zinserhöhungen denkt. "Die Fed bleibt also vorsichtig, Zinssenkungen sind nach wie vor wahrscheinlicher als Zinserhöhungen, weshalb Dollar-Stärke unangebracht ist", meinen die Commerzbank-Analysten. "Sollten die US-Daten in den kommenden Wochen außerdem enttäuschen, werden die Erwartungen, dass die Fed weiter senkt, zunehmen und der Dollar entsprechend unter Druck geraten".

Auf den ersten Blick scheint der deutsche Leitindex reif für eine Korrektur: In der Spitze mehr als neun Prozent Plus seit dem 4. Oktober, hinzu kommt das neue Jahreshoch mit 12.986 Punkten vom vergangenen Montag. "Fast hat es den Eindruck, als ob ein Teil der Befragten derzeit den Eindruck haben, der Dax sei zu schnell in zu kurzer Zeit gestiegen", meint auch Joachim Goldberg nach Auswertung der Umfrage der Börse Frankfurt zur Anlegerstimmung.

Die Erhebung zeigt aber auch: Privatanleger hoffen auf "mehr", während die institutionellen Pendants offenbar eher auf Absicherung der bereits erreichten beachtlichen Gewinne bedacht sind. " Natürlich in der Hoffnung, im Falle von deutlichen Rücksetzern des Dax noch einmal günstiger einsteigen zu können", meint der Verhaltensökonom. Die Frage ist natürlich: Was passiert, wenn die Frankfurter Benchmark nur auf diesem hohen Niveau bei derzeit 12.800/12.900 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...