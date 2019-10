Erster Automobilhersteller in der Branche, der über Temperatursensoren verfügt, um die Sicherheit autonomer Fahrzeuge zu verbessern

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR), hat heute bekannt gegeben, dass der Tier-One-Lieferant Veoneer seine auf Bosonen beruhende Temperatursensor-Technologie für die für 2021 geplante Serienproduktion eines autonomen Fahrzeugs der vierten Stufe durch einen weltweit führenden Automobilhersteller ausgewählt hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191031005374/de/

FLIR Systems' thermal imaging sensor has been selected by tier-one automotive supplier, Veoneer, for their autonomous vehicle production contract with a top global automaker. (Photo: Business Wire)

Das Veoneer-System wird das erste in der Branche sein, das mehrere Wärmebildkameras umfasst, die sowohl ein enges als auch ein breites Sichtfeld bieten, um die Sicherheit selbstfahrender Fahrzeuge zu verbessern. Wärmebildkameras eignen sich hervorragend für Fahrsituationen, in denen andere Sensortechnologien Mühe haben, wie beispielsweise Bedingungen mit eingeschränkter Sicht und hohem Kontrast wie bei Nacht, Schatten, Dämmerung oder Sonnenaufgang, bei direkter Sonneneinstrahlung oder Scheinwerferblendung sowie bei schwierigen Wetter- und Umgebungsbedingungen wie Nebel und Rauch. In Kombination mit der entsprechenden Analytik können Wärmebildkameras dazu beitragen, eine breite Palette gängiger Fahrbahnobjekte zu erkennen und zu klassifizieren. Sie eignen sich besonders gut zum Erkennen von Menschen und anderen Lebewesen, die auf keinen Fall von autonomen Fahrzeugen angefahren werden sollen.

Temperatursensoren können nachts bis zu viermal weiter sehen als Scheinwerfer und erfassen die Wärme von allem, was sich in der Umgebung befindet. Dieser "unsichtbare" Vorteil bietet zusätzliche Daten für die vorhandene Reihe von Sensoren in autonomen Fahrzeugen, um die Zuverlässigkeit und Redundanz zu verbessern und so eine bessere Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

"Da sich die Automobilindustrie der enormen technischen Herausforderung stellt, sichere autonome Fahrzeuge zu bauen, sind modernste Sensortechnologien wie auch Wärmesensoren erforderlich, um Leben zu retten und ein größeres Situationsbewusstsein unter allen Bedingungen zu schaffen", sagte Frank Pennisi, Präsident der Geschäftseinheit für industrielle Anwendungen von FLIR Systems. "Die von FLIR für den Automobilbereich approbierten Wärmesensorkerne sind eine Schlüsselkomponente der Wärmesensorkameras und -systeme von Veoneer, die sich bis heute bei Hunderttausenden von PKW bewährt haben. Diese Auswahl zeigt den Wert der Wärmeauswertung für selbstfahrende Anwendungen und ebnet den Weg für die zukünftige Übernahme durch andere Automobilhersteller."

FLIR-Wärmesensorkerne sind auch Teil des Wärmesensorsystems der vierten Generation von Veoneer, dessen Einführung für das kommende Jahr geplant ist. Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Automobilindustrie ist FLIR ein wichtiger Partner von Veoneer, der Frühwarnsysteme für Fahrer in Fahrzeugen von General Motors, Volkswagen, Audi, Peugeot, BMW und Mercedes-Benz unterstützt. Dieser jüngste Vertrag stellt eine neue Phase für FLIR und seine Wärmeerfassungstechnologie zum Nutzen autonomer oder selbstfahrender Fahrzeuge dar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com/safercars.

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf intelligenten Sensorlösungen für Verteidigungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen und Technologien zu entwickeln, die dazu beitragen, dass fundiertere Entscheidungen zum Schutz von Leben und Lebensumfeld getroffen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191031005374/de/

Contacts:

Medien:

Tim McDowd

Telefon: 503 498 3146

E-Mail: tim.mcdowd@flir.com



Anlegerpflege:

Lasse Glassen

Addo Investor Relations

Telefon: 424 238 6249

E-Mail: lglassen@addoir.com