Burlington (pta008/31.10.2019/09:09) - Ontario - 31. Oktober 2019 - Rapid Dose Therapeutics Corp. ("RDT") hat heute die Zahlen für das zweite Quartal 2019/20 veröffentlicht, das zum 31. August endete.



"Wir freuen uns sehr, die Realisierung von ersten Umsätzen aus der Installation und Inbetriebnahme von drei QuickStrip Produktionsanlagen bekannt zu geben", sagte Mark Upsdell, CEO von RDT, und weiter: " Umsätze aus der Produktion von Cannabisprodukten durch unsere Partner wurden ebenfalls im September 2019 realisiert."



Highlights des zweiten Quartals - Ernennung von Dr. Rina Carlini zum VP, Forschung & Innovation - Erweiterung der Managed-Strip-Services-Vereinbarung mit Chemesis International Inc. um den Bundesstaat Michigan - Unterzeichnung eines Zwölf-Monats-Vertrags mit Ukraine Pharma über den Vertrieb seiner nutrazeutischen Produkte QuickStrip in elf Ländern Osteuropas und Asiens - Beantragung einer Mikroprozessor-Lizenz bei Health Canada und Investition in das Werk in Burlington, um die White-Label-Produktion von QuickStrip Cannabisprodukten zu ermöglichen - Unterzeichnung einer Produktionsvereinbarung zur Herstellung von QuickStrip Cannabisprodukten mit Thrive Cannabis, das die Produkte sowohl im kanadischen Pharma- als auch Freizeitmarkt anbieten wird - Abschluss der Installation und Inbetriebnahme eigener QuickStrip Produktionsanlagen bei Flower One Holdings Inc. in Nevada (USA), Chemesis International Inc. in Puerto Rico und Aphria Inc. in Kanada.



Finanzübersicht zweites Quartal



Die folgenden Tabellen enthalten Finanzinformationen für die jeweils angegebenen Zeiträume. Ausführliche Finanzinformationen, Erläuterungen und Kommentare des Managements finden Sie in den Finanzberichten und MD&A, die auf der Website der RDT und in SEDAR veröffentlicht sind. Alle Finanzinformationen werden in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben. Siehe Tabelle im Anhang



In den Betriebskosten für den Dreimonatszeitraum zum 31. August 2019 ist eine einmalige, nicht zah-lungswirksame Belastung in Höhe von 441.790 US-USD für die erstmalige Ausgabe von Aktienoptionen an einen Vorstand und Mitarbeiter des Unternehmens enthalten.



Update über die aktuelle Geschäftsentwicklung



Die Ergebnisse einer bioanalytischen Forschungsstudie, die von der University of Nevada, Las Vegas, durchgeführt wurde, wurden in dem wissenschaftlichen Journal "Frontiers in Pharmacology" veröffent-licht. Darin wird beschrieben, wie die Verabreichung von Koffein durch das QuickStrip System nicht nur zu einem höheren Serumspiegel an Koffein führt, und zwar über die Zeiträume von einer und 30 Minuten nach der Verabreichung, sondern im Vergleich zu einer direkten Verabreichung in den Magen über die Gavage-Methode auch zu einer höheren Bioverfügbarkeit.



RDT hat einen Antrag auf Standortlizenz für eine Mikroprozessor-Lizenz eingereicht, um QuickStrip Cannabisprodukte in Burlington, Ontario, auf White-Label-Basis für lizenzierte kanadische Produzenten herzustellen.



RDT verfügt über insgesamt sechs unterzeichnete MSSAs für die Herstellung von QuickStrip Cannabis-produkten und zwei unterzeichnete Verträge für den Kauf von nutrazeutischen Produkten. Auf der Grundlage der Tatsache, dass die MSSAs für die Dauer von fünf Jahren in Kraft bleiben und die derzeitigen nutrazeutischen Vereinbarungen vollständig erfüllt sind, stellen diese Vereinbarungen vertraglich vereinbarte Mindestumsätze von ca. 35 Millionen US-Dollar dar, die von RDT nach Abschluss der Lieferung von Geräten und/oder Produkten an die Partner von RDT und über die verbleibende Laufzeit der Vereinbarungen realisiert werden. Darüber hinaus können zusätzliche Umsätze realisiert werden, wenn die Partner von RDT bestimmte Produktionsstufen erreichen.



"Wir konzentrieren uns nun auf die Lieferung und Installation unserer eigenen Produktionsanlagen in Werken in Kalifornien, Michigan und Deutschland, um mit der Realisierung wiederkehrender Umsätze aus den in diesen Ländern unterzeichneten Verträgen zu beginnen. Überdies sind wir bestrebt, ein globaler Branchenführer im Bereich der oralen Dünnschichtstreifen zu bleiben", sagte Mark Upsdell, CEO von RDT.



Abschluss der Privatplatzierung



Heute hat RDT auch den zweiten und letzten Abschluss einer Privatplatzierung von Stammaktien am Kapital der Gesellschaft zu einem Preis von 0,70 US-Dollar pro Stammaktie abgeschlossen. Der Bruttoerlös aus beiden Tranchen der Privatplatzierung betrug 893.276 US-Dollar. Im Zusammenhang mit dem zweiten Abschluss der Privatplatzierung wurden insgesamt 1.276.108 Stammaktien an Investoren, einschließlich Direktoren und leitende Angestellte von RDT, ausgegeben.



Bestimmte der im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist. Der Erlös aus der Privatplatzierung wird von der Gesellschaft zur Stärkung des Umlaufvermögens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.



Da Direktoren und leitende Angestellten der Gesellschaft an der Privatplatzierung teilgenommen haben, stellte dieser Teil der Privatplatzierung eine "Transaktion mit verbundenen Unternehmen" im Sinne des Multilateralen Instruments 61-101 - Schutz von Wertpapierinhabern von Minderheiten in speziellen Transaktionen ("MI 61-101") dar. In seiner Prüfung und Genehmigung der Privatplatzierung stellte der Verwaltungsrat der Gesellschaft fest, dass die Privatplatzierung von den formalen Bewertungs- und Ge-nehmigungsanforderungen der MI 61-101 ausgenommen ist, da der Marktwert der an verbundene Unternehmen ausgegebenen Stammaktien gemäß den Abschnitten 5.5 und 5.7 der MI 61-101 25% der Marktkapitalisierung der Gesellschaft nicht übersteigt. Die Gesellschaft hat nicht mindestens 21 Tage vor dem voraussichtlichen Datum des Abschlusses der Privatplatzierung einen Bericht über wesentliche Än-derungen eingereicht, da die Gesellschaft der Ansicht war, dass es im besten Interesse der Gesellschaft lag, den Erlös zu nutzen und die Privatplatzierung zügig abzuschließen.



Über Rapid Dose Therapeutics Rapid Dose Therapeutics, RDT, ist ein kanadisches Life Science-Unternehmen, das eine innovative und proprietäre Technologie zur Verabreichung von Medikamenten anbietet. Ziel ist es, die Behandlungser-gebnisse und Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Das Hauptprodukt von Rapid Dose Therapeutics ist QuickStrip, ein orales, schnell lösliches Verabreichungssystem für Medikamente. RDT ist fokussiert und engagiert in der klinischen Forschung und Produktentwicklung für die Healthcare-Industrie - für die Verabreichung von Nutrazeutika, Pharmazeutika und Cannabis. Im Bereich Cannabis bietet RDT ein schlüsselfertiges Managed Strip Service Programm an, durch das die von RDT entwickelte QuickStrip Drug Delivery-Technologie von ausgewählten Kunden lizenziert werden kann. Die mengenbasierten Lizenzverträge von RDT haben hohe wiederkehrende Umsätze zur Folge. Dadurch wird eine rasche Expansion in Schwellenländer ermöglicht, was wiederum Mehrwerte für Verbraucher und Investoren zur Folge hat. Rapid Dose Therapeutics ist bestrebt, kontinuierlich innovative Lösungen zu entwickeln, durch die unterschiedliche Marktsegmente und -bedürfnisse adressiert werden.



Weitere Informationen auf www.rapiddose.ca



Medienkontakt für Investoren: Ian Fodie, CFO Rapid Dose Therapeutics ifodie@rapid-dose.com Tel.: +1 (416) 477-1052



Ali Mahdavi, Managing Director Managing Director Spinnaker Capital Markets Inc. am@spinnakercmi.com Tel.: +1 (416) 962-3300



VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und keine Aussagen über historische Fakten sind, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oft durch Begriffe wie "kann", "sollte", "antizipieren", "erwarten", "potenziell", "glauben", "beabsichtigen" oder das Negativum dieser Begriffe und ähnlicher Begriffe gekennzeichnet.