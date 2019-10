Bandbreite fiskalischer und makroökonomischer Effekte bei

komplexen Reformvorhaben

Wien (APA-ots) - Mit der Einführung der Wirkungsorientierung durch das

Bundeshaushaltsgesetz 2013 (BHG) wurden Wirkungsorientierte

Folgenabschätzungen (WFA) im Vorfeld von Gesetzesvorhaben auf

Bundesebene sowie deren nachträgliche Evaluierung verpflichtend. Die

diesbezüglichen Berichte und Analysen zeigen allerdings ein großes

Spektrum hinsichtlich Aussagekraft und Nachvollziehbarkeit der

ausgewiesenen fiskalischen und gesamtwirtschaftlichen Effekte. Vor

diesem Hintergrund entwickelte der Fiskalrat Modelle, die

entsprechende Analysen ermöglichen. Aktuelle Studien des Büros des

Fiskalrates (siehe Fußnote 1) verdeutlichen die Sensitivität der

Ergebnisse hinsichtlich der zugrunde gelegten Modelle, Definitionen

sowie Beschaffenheit fiskalischer Impulse.

Die Abschätzung der budgetären Auswirkungen von Gesetzesänderungen

spielt in der wirtschaftspolitischen Steuerung eine bedeutende Rolle.

Das Haushaltsrecht des Bundes reflektiert dies durch eine

verpflichtende Wirkungsorientierte Folgenabschätzung von

Gesetzesvorlagen und Reformvorhaben, die durch die jeweils

zuständigen Ministerien erstellt wird. Zentrale Elemente in der

Berechnung der budgetären Auswirkungen von wirtschaftspolitischen

Maßnahmen stellen dabei die Abschätzungen des unmittelbaren

Budgeteffekts einerseits und des Selbstfinanzierungsgrads

andererseits dar. Der unmittelbare Budgeteffekt beschreibt die

fiskalische Wirkung einer Maßnahme unter Berücksichtigung der

komplexen Interaktionen im Steuer- und Transfersystem. Der

Selbstfinanzierungsgrad errechnet sich aus der durch die

wirtschaftspolitischen Maßnahmen ausgelösten BIP-Änderung und den

damit einhergehenden budgetären Effekten. Zur Validierung der

Qualität der Folgenabschätzungen entwickelte der Fiskalrat Modelle,

die eine eigene Abschätzung dieser beiden Haupteinflussfaktoren

ermöglichen. Diese Modelle wurden im Rahmen eines vom Fiskalrat

organisierten internationalen Workshops vorgestellt und diskutiert.

Damit kommt der Fiskalrat einer seiner zentralen Aufgaben, der

Erhöhung der budgetären Transparenz und Information der

Öffentlichkeit, nach.

Das vom Büro des Fiskalrates in den letzten Jahren entwickelte

Mikrosimulationsmodell (FISKSIM) erlaubt die Quantifizierung des

unmittelbaren Budgeteffekts von Gesetzesvorhaben im Bereich der

Transferleistungen, der Lohn- und Einkommensteuer sowie der

Sozialversicherungsbeiträge. Das Modell wurde explizit für die

Kostenabschätzung von Reformen konzipiert und auf eine besonders

genaue Schätzung der Staatseinnahmen und -ausgaben ausgerichtet.

Zusätzlich wird die aktuelle Gesetzeslage (Bundes- und Landesrecht)

mit einem hohen Detailgrad abgebildet. Dies gilt insbesondere für die

Bedarfsorientierte Mindestsicherung/"Sozialhilfe neu", die als

"letztes" soziales Netz für die (Netto-)Kostenabschätzung von

Reformen des Steuer- und Transfersystems von zentraler Bedeutung ist.

Aufgrund der Bedürftigkeitsprüfung, bei der verschiedene Arten des

Einkommens berücksichtigt werden, interagiert die Bedarfsorientierte

Mindestsicherung/"Sozialhilfe neu" stark mit bestimmten Leistungen im

Transfersystem. Änderungen der Leistungen für Arbeitslose,

insbesondere bei der Notstandshilfe, führen zu deutlichen,

gegenläufigen Änderungen bei der Bedarfsorientierten

Mindestsicherung/"Sozialhilfe neu". Familienleistungen

(Kinderbetreuungsgeld und Wochengeld) haben aufgrund des meist

vorhandenen Partnereinkommens, das in der Bedürftigkeitsprüfung

berücksichtigt wird, einen wesentlich geringeren Einfluss.

In einem Projekt des Büros des Fiskalrates in Zusammenarbeit mit der

Wirtschaftsuniversität Wien und der Masaryk Universität in Brünn

wurde die gesamtwirtschaftliche Wirkung von fiskalpolitischen

Maßnahmen in Österreich (d. h. die Höhe der Fiskalmultiplikatoren)

mit Hilfe unterschiedlicher statistischer Methoden und ökonomischer

Modelle berechnet. Durch die detaillierte Betrachtung der

Zusammensetzung der verwendeten Fiskalvariablen (z. B. Staatsausgaben

und -einnahmen) und der unterschiedlichen Definitionen von

Fiskalmultiplikatoren wird erstmals ein konsistenter Rahmen

geschaffen, um die aus den unterschiedlichen Methoden abgeleiteten

Resultate vergleichbar zu machen. Ein solcher Vergleich ermöglicht

das Herausarbeiten einer Bandbreite der BIP-Wirkung von

fiskalpolitischen Maßnahmen. Diese zum Teil sehr große Bandbreite

gesamtwirtschaftlicher Effekte spiegelt die unterschiedlichen

existierenden Ergebnisse der ökonomischen Literatur und die sehr

kontroversiell geführte Debatte zur Höhe von Fiskalmultiplikatoren

wider. Mit Hilfe von Sensitivitätsanalysen und der Überprüfung der

Prognosetauglichkeit der verwendeten empirischen Modelle (Fiscal

multipliers in a small open economy: the case of Austria) wurden

Schlüsselfaktoren für die Höhe der Fiskalmultiplikatoren abgeleitet

und die Bandbreite realistischer Resultate eingegrenzt. Die Wirkung

von fiskalpolitischen Maßnahmen auf die gesamtwirtschaftliche

Leistung einer Ökonomie hängt dabei vorrangig von der Beschaffenheit

des fiskalpolitischen Impulses hinsichtlich Bestimmung, Art, Dauer

und Finanzierung und von verschiedenen länderspezifischen Faktoren

ab. Eine Reduktion/Erhöhung der Staatsausgaben um einen Euro führt im

Durchschnitt der empirisch abgeleiteten Resultate zu einer

Reduktion/Erhöhung des BIP um 0,7 Euro. Ein zusätzlicher/reduzierter

Euro an Staatseinnahmen führt hingegen zu einer Reduktion/Erhöhung

des BIP um durchschnittlich 1,1 Euro. Die durchgeführten

modellbasierten Berechnungen (On scal multipliers in New Keynesian

small open economy models) unterstützen die Ergebnisse der

empirischen Analyse weitgehend. In der mittleren bis langen Frist

weist eine durchschnittliche Einnahmenerhöhung ebenfalls einen

höheren Multiplikator als eine durchschnittliche Ausgabenreduktion

auf. Dies gilt allerdings nicht für die unmittelbar ausgelösten

gesamtwirtschaftlichen Effekte. Hier übersteigt der

Ausgabenmultiplikator mit 0,8 den Einnahmenmultiplikator mit 0,4.

Die gesamtwirtschaftliche Wirkung eines konkreten

Konsolidierungspakets ist allerdings stark von der Zusammensetzung

der Maßnahmenpakete abhängig. Die modellbasierten Berechnungen

umfassen neben der Wirkung von Einnahme- und Ausgabeaggregaten auch

die gesamtwirtschaftliche Wirkung einzelner Ausgaben- und

Einnahmenkomponenten. Im Bereich der Staatsausgaben weisen vor allem

Investitionszuschüsse und öffentliche Investitionen sehr hohe

Multiplikatoren auf. Dies gilt bereits in der kurzen, aber im

Besonderen in der langen Frist. Demgegenüber ziehen nicht

zweckgebundene Subventionen kaum positive Output-Effekte nach sich.

Innerhalb der betrachteten Einnahmeninstrumente führen v. a.

Änderungen von Steuern auf betriebliche Kapitalnutzung und

Gewinnsteuern zu großen Output-Änderungen, während die

Multiplikatoren für Steuern auf Konsum und Kapitalertrag tendenziell

am geringsten ausfallen.

