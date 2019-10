Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bundesfinanzagentur hatte gestern keine Mühe, die Bundesobligation Oktober 2014 um 3 Mrd. EUR zu erweitern, wodurch sich der ausstehende Betrag auf 17 Mrd. EUR erhöht hat, so die Analysten der Helaba.Die Nachfrage habe das Angebot bei einer Zuteilungsrendite von -0,58% um das 1,7-fache (zuvor: 2,5) übertroffen. In Italien seien die BTP-Aufstockungen ebenfalls erfolgreich gewesen. Zwar seien die Renditen zuletzt leicht gestiegen, insgesamt scheine das Interesse an italienischen Papieren aber nicht abzureißen. Dies sei unter anderem mit dem Lockerungspaket der Europäischen Zentralbank und der Wiederaufnahme der Anleihekäufe zu begründen. ...

