Am gestrigen Handelstag war es soweit, die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) rutschte im Laufe des Tages deutlich ab und dabei auch unter unsere nachgezogene StopMarke bei 5,42 Euro. Damit wurde die Longposition, welche wir nach dem Kaufsignal am 10.10.19 bei 4,85 Euro eröffnet hatten (blauer Kreis) aufgelöst, es verbleibt ein schöner Gewinn auf unserem Tradingkonto. Am heutigen Donnerstag gibt die Notierung nach der Eröffnung zuerst weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...