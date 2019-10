Berlin (ots) - Jeder zweite Haushalt in Deutschland hat eine Rechtsschutzversicherung. Eine solche Versicherung übernimmt in vielen Fällen die Kosten eines Rechtsstreites. Wer sich für einen Vertrag entscheidet, sollte sich aber einen Tarif mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis suchen. Der gemeinnützige Verbraucherratgeber Finanztip hat sich die Angebote angesehen.Wer eine Rechtschutzversicherung abschließt, sollte genau schauen, wofür der Schutz gelten soll. "Beruf, Wohnen, Verkehr, Privates - die Versicherer unterscheiden zwischen verschiedenen Rechtsbereichen", erklärt Kathrin Gotthold, Redakteurin Versicherungen bei Finanztip. "Wenn ich nur eine Versicherung für den Beruf abgeschlossen habe und dann Ärger mit dem Vermieter habe, müsste ich den Rechtsstreit selbst bezahlen." Finanztip hat Tarife angeschaut, die alle diese Bausteine enthalten. In der Untersuchung schnitten die Tarife Arag Komfort und Auxilia Jurprivat in allen Bereichen besonders gut ab. Mit etwas weniger Leistungen insgesamt konnte der Tarif PBV Plus der HUK24 besonders in den Bereichen Arbeitsrecht und Familienrecht punkten. Für wohl 20 Euro weniger und einen geringfügig höheren Selbstbehalt gibt es den Tarif Optimal der WGV bei minimalen Leistungsabstrichen.Nicht in allen Fällen zahlt die VersicherungEin Rechtschutzvertrag ist längst nicht in allen Fällen ein Rundum-sorglos-Paket. "Läuft ein Rechtsstreit bereits, und ich schließe dann einen Versicherungsvertrag ab, dann zahlt die Rechtsschutzversicherung nicht", erklärt Gotthold. Und das sei nicht der einzige Ausschluss: "Häufig gelten nach Abschluss auch Wartezeiten von zwei bis drei Monaten, bevor Sie die Versicherung in Anspruch nehmen können." Auch inhaltlich steht die Rechtsschutzversicherung keinesfalls immer zur Seite. Bei Streitigkeiten etwa im Bereich Bauen und Baufinanzierung oder beim Streit zwischen Familienangehörigen zahlt die Versicherung in aller Regel nicht: "Was genau ausgeschlossen ist, unterscheidet sich von Vertrag zu Vertrag. Ein Blick ins Kleingedruckte kann sich da lohnen."Wer zu hohe Kosten verursacht, dem wird gekündigtUnd auch zu oft sollte man die Versicherung nicht in Anspruch nehmen. "Wer für den Versicherer zu teuer ist, dem wird schnell der Vertrag gekündigt", sagt Gotthold. "In der Regel haben die Versicherungen nach zwei Fällen innerhalb von zwölf Monaten das Recht zur vorzeitigen Kündigung." Gut zu wissen: Die von Finanztip empfohlenen Versicherungen bieten via Hotline kostenlose Rechtsberatung - auch in Bereichen, in denen kein Versicherungsschutz besteht. Und bei den von uns untersuchten Empfehlungen gilt eine solche Beratung auch nicht als kündigungsrelevanter Versicherungsfall.Weitere Informationen https://www.finanztip.de/rechtsschutzversicherung/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 4 Millionen Besuchen im Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers und bieten praktische Handlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehr als 1.000 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kern unseres kostenlosen Angebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als 500.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook (https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter (https://twitter.com/Finanztip undXing (https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112681/4419295