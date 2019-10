Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte starten am Donnerstag kaum verändert in den Handel. Am übergeordneten Bild hat sich über Nacht wenig geändert. Die US-Notenbank hatte am Vorabend die Leitzinsen um 0,25 Prozent gesenkt, was für die Börsianer ausgemachte Sache war. Nach einem Blick auf die Begleitkommentare geht Christian Scherrmann, US-Volkswirt der DWS, davon aus, dass der Zinssenkungszyklus damit zunächst beendet ist. Vielmehr beschäftigten sich die Notenbanker fortan eher mit dem Beobachten der Volkswirtschaft als mit der Frage, welches Zinsniveau überhaupt angebracht sei. Oder kurz gesagt, die Fed gibt sich erneut datenabhängig.

Heute ist Halloween - die laufende Berichtssaison hält Süßes und Saures für die Investoren parat. Zalando liefert ihren Aktionären im dritten Quartal operativ schwarze Zahlen, die Aktie steht trotzdem unter Druck. Delivery Hero hat dagegen eine höhere Umsatzprognose im Gepäck. Der am Vortag bereits in den Medien kolportierte Zusammenschluss zwischen Fiat Chrysler und Peugeot ist nun offiziell, die Börse sieht die Fiat-Aktionäre als die Gewinner des Deals. Deren Aktien steigen um knapp 9 Prozent, die von Peugeot fallen um 8,2 Prozent. Impulse könnten am Nachmittag vom Einkaufsmanagerindex aus Chicago ausgehen. Daneben steht die Berichtssaison weiter im Blick. In diesem Umfeld handelt der DAX 0,1 Prozent höher bei 12.916 Zählern, der Euro-Stoxx-50 handelt mit 3.623 Zählern ebenfalls gut behauptet.

Zalando schreibt operativen Gewinn und bestätigt Prognose

Zalando hat im dritten Quartal operativ schwarze Zahlen geschrieben, unter dem Strich den Verlust reduziert und den Umsatz signifikant gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Europas größter Online-Modehändler nach Umsatz. Nachdem die Aktie seit Jahresbeginn bereits 77 Prozent im Plus liegt, nehmen Anleger allerdings Gewinne mit. Die Aktie verliert um über 4 Prozent.

Delivery Hero hat in der dritten Periode den Umsatz mehr als verdoppelt, die Zahl der Bestellungen und den entsprechenden Bruttowarenwert gesteigert. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöhte der Berliner Online-Essens-Bestell- und Lieferservice. Der MDAX-Konzern erwartet aber nun wegen beschleunigter Investitionen für den bereinigten Betriebsverlust das untere Ende der angepeilten Spanne. Die Aktie notiert kaum verändert.

Der Softwarehersteller Nemetschek hat dank einer weiter ungebrochenen Nachfrage operativ mehr verdient als erwartet. Das Segment Bauen bleibt weiter der Wachstumstreiber im Konzern. Seine Profitabilität konnte der Konzern deutlich steigern, er wird für das Gesamtjahr optimistischer. Für den Wert geht es um 6,5 Prozent nach oben.

Im dritten Quartal ist der Umsatz bei Rational um 9,4 Prozent gestiegen, was laut Commerzbank den Erwartungen entspricht. Dagegen habe die Ertragsentwicklung des Großküchenanbieters überrascht. Das EBIT sei um 19,9 Prozent gestiegen und habe damit deutlich über der Konsenserwartung gelegen. Für die Aktie geht es in der Folge um 6,5 Prozent nach oben.

Viele Zahlen auch aus Europa

Positiv beurteilt ein Händler die Geschäftszahlen von Sanofi, die Aktie notiert leicht im Plus. Der Pharmakonzern hat die Erwartungen für den operativen Gewinn mit 2,4 Milliarden Euro deutlich übertroffen, erwartet worden waren 2,14 Milliarden. Der Umsatz liegt nur geringfügig über den Schätzungen, den Ausblick hat das Unternehmen bestätigt.

Starke Geschäftszahlen lieferte für die Jefferies-Analysten die Caixa Bank. Der Nettogewinn sei im dritten Quartal mit 644 Millionen Euro rund 14 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen. Während alle Bereiche geliefert hätten, unterstützte zudem eine Steuergutschrift. Der Ausblick auf das kommende Jahr sei, was die Kosten betreffe, etwas vorsichtig. Die Aktie legt um 1,1 Prozent zu.

Als insgesamt "inline" werden die Neunmonatszahlen des schweizerischen Rückversicherers Swiss Re (minus 1,2 Prozent) bezeichnet. Die Kosten-Schaden-Quote sei mit 100,5 Prozent unter anderem wegen der stärkeren Wirbelsturmsaison einen Tick höher als mit 100,3 Prozent erwartet ausgefallen. Dies sei allerdings nur eine marginale Abweichung. Analysten unterstreichen, dass Swiss Re einen Marktanteil von 4 bis 6 Prozent allein im Bahamas-Geschäft besitze.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.622,94 0,07 2,65 20,71 Stoxx-50 3.291,82 0,08 2,65 19,27 DAX 12.916,09 0,05 5,86 22,32 MDAX 26.390,03 -0,01 -2,53 22,24 TecDAX 2.813,50 0,07 2,04 14,83 SDAX 11.470,61 -0,44 -51,18 20,63 FTSE 7.313,93 -0,23 -16,85 8,96 CAC 5.766,47 0,01 0,61 21,89 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,40 -0,04 -0,64 US-Zehnjahresrendite 1,77 -0,01 -0,91 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.06 Uhr Mi, 17:13 Uhr % YTD EUR/USD 1,1173 +0,18% 1,1163 1,1121 -2,5% EUR/JPY 121,34 -0,01% 121,30 121,09 -3,5% EUR/CHF 1,1033 +0,00% 1,1021 1,1021 -2,0% EUR/GBP 0,8629 -0,17% 0,8635 0,8641 -4,1% USD/JPY 108,60 -0,19% 108,68 108,88 -1,0% GBP/USD 1,2951 +0,36% 1,2929 1,2871 +1,5% USD/CNH (Offshore) 7,0307 -0,21% 7,0328 7,0549 +2,4% Bitcoin BTC/USD 9.100,01 -1,30% 9.122,76 9.061,01 +144,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,54 55,06 +0,9% 0,48 +14,8% Brent/ICE 61,05 60,61 +0,7% 0,44 +10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.500,72 1.495,79 +0,3% +4,93 +17,0% Silber (Spot) 18,02 17,86 +0,9% +0,16 +16,3% Platin (Spot) 928,77 925,44 +0,4% +3,33 +16,6% Kupfer-Future 2,67 2,69 -0,4% -0,01 +1,1% ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

October 31, 2019

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.