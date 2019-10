Zürich (awp) - Der Industriekonzern ABB macht bei der stetigen Optimierung des Geschäftsportfolios einen weiteren, wenn auch eher kleinen, Schritt. So werden die Anteile an zwei Joint Ventures in Shanghai verkauft. Sämtliche Anteile an der Shanghai ABB Breakers Co. Ltd und an der Shanghai ABB Guangdian Electric Co. Ltd ...

Den vollständigen Artikel lesen ...