Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts009/31.10.2019/10:15) - Die Erfindung ist ein echter Meilenstein in der Sicherheitstechnik und lässt bisherige Technologien alt aussehen. i-KNOB nennt sich das Absperrsystem, das in Zukunft den Zutritt zu Türen weltweit, schlüssellos und digital ermöglichen wird. Ganz nach Wunsch rein mechanisch, mit Schlüssel oder mit Handy, Karte oder Pincode. Dabei beruht die Verbesserung vor allem auf der Eliminierung einer gravierenden Schwäche aller am Markt befindlichen digitalen Schließsysteme - der Batterie. Denn obwohl digital, arbeitet i-KNOB gänzlich ohne Batterien und ist daher auch 100 Prozent ausfallsicher bei Nässe, Hitze, Kälte oder anderen Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel Feuer. Aktuell läuft eine Crowdinvesting-Kampagne auf CONDA https://www.conda.at/startup/amadeo , bei der man als Kleininvestor von Anfang an am Erfolg dieser weltweiten Sicherheitsinnovation mit dabei sein und als Earlybird (bei Investment bis 11. 11. 2019) sogar eine Rendite von 6.86 % p.a. erzielen kann. AMADEO konnte bereits innerhalb der ersten 24 Stunden ein Investment von über 35.000 Euro erzielen. Der wartungsfreie digitale Zylinder für dauerhafte Sicherheit Ein Schloss muss für Jahre und Jahrzehnte Sicherheit bieten. Bisher konnten das digitale Schlösser aus einem einfachen Grund niemals garantieren - wegen der Batterie! Genau das war die bisherige Schwäche von digitalen Schließsystemen. Wenn die Batterie streikte, kaputt oder aufgebraucht war, hatte man ein gravierendes Sicherheitsproblem. "Sogar die Marktführer bei digitalen Zylindern rieten ihren frustrierten Kunden bei einem Batterieausfall dazu, den Schlosszylinder mit einem Hammer zu bearbeiten, um die Tür wieder zu öffnen. Ein Wahnsinn. So geht Sicherheit sicher nicht", so der i-KNOB-Entwickler und Eigentümer von AMADEO, Michael Makivic. Dabei ist die Lösung für ein wirklich wartungsfreies digitales Schloss eigentlich ganz simpel: Man lässt die Batterie einfach weg. Makivic: "Genau das war unsere Herausforderung und wir haben sie technisch gemeistert. Fakt ist, die Funktionalität, Sicherheit und Langlebigkeit des i-KNOB sticht jeglichen Mitbewerber in der Smart-Lock-Branche klar aus. Der Grund sind die einzigartigen Features wie die patentierte mechanische Alternativöffnung, das 100 Prozent Energie-autarke System und die innovative Fernöffnung via Secure-Link. Damit ist der i-KNOB ein echter Gamechanger in der Sicherheitstechnik - Made in Austria, die im nächsten Jahr weltweit verfügbar sein wird." Investmentziel: Fertigung aus einer Hand - Made in Austria "Know-how und Fertigung sollen in einer Hand und damit in der EU bleiben. Gerade im Sicherheitsbereich ist das besonders wichtig. Nur so können wir unseren Kunden Qualität und Sicherheit zu 100 Prozent garantieren", so Michael Makivic. Gesamt sollen auf CONDA 300.000 Euro investiert werden, um den Maschinenpark anzuschaffen, um in Zukunft den i-KNOB für den Weltmarkt in den Fertigungsanlagen von AMADEO zu produzieren. Mit dabei sein kann jeder. Der minimale Zeichnungsbetrag beträgt 100 Euro, der maximale Online-Zeichnungsbetrag für Investoren aus Österreich 5.000 Euro (ab 5.000 Euro nur per Zeichnungsschein) und der maximale Online-Zeichnungsbetrag für Investoren aus Deutschland liegt bei 25.000 Euro. Alle Infos zu diesem Investment unter https://www.conda.at/startup/amadeo AMADEO Systems GmbH Kanalgasse 16 A-2512 Tribuswinkel, Austria Tel.: +43 (1) 269 63 280 E-Mail: investment@amadeosystems.com Web: https://www.amadeosystems.com (Ende) Aussender: AMADEO Systems GmbH Ansprechpartner: Michael Makivic Tel.: +43 664 8205358 E-Mail: mm@amadeosystems.com Website: www.amadeosystems.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191031009

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2019 05:15 ET (09:15 GMT)