EUR/USD Seitwärtsbewegung um 1,1160 - Nach Fed Zinssenkung Handel am oberen Ende der Range - Eurozonen CPI und BIP im Fokus - Die Gemeinschaftswährung kann ihre Gebote die zweite Sitzung in Folge aufrechterhalten und so notiert der EUR/USD am oberen Ende seiner Range um 1,1160. EUR/USD Gebote nach FOMC Das Paar steigt am Donnerstag die vierte Sitzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...