Fast drei Jahre nach dem Referendum ist noch immer nicht sicher, wie es weitergeht. Die Brexit-Debatte scheint immer chaotischer und unüberschaubarer zu werden. Die wichtigsten Ereignisse finden Sie hier im Überblick.

Die Briten haben im Rahmen eines Referendums am 23. Juni 2016 mit einer knappen Mehrheit für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Seitdem beherrscht der Brexit den öffentlichen Diskurs in Großbritannien und dem Rest Europas. Vor allem über die Rahmenbedingungen für das Ausscheiden und die künftigen Beziehungen zur EU wird gestritten.

Für viele Unternehmen in Europa bedeutet die Unklarheit um den Austritt Großbritanniens eine große Unsicherheit und erschwert eine langfristige Planung. Auch Reisende oder Briten, die in anderen europäischen Ländern leben, leiden unter der Ungewissheit.

Der nicht enden wollende Streit um den Brexit-Kurs lässt viele Beobachter verwirrt und unzufrieden zurück. Wir haben die bedeutendsten Ereignisse auf einen Blick für Sie zusammengefasst.

20. Februar 2016: David Cameron gibt Zeitpunkt des EU-Referendums bekannt

David Cameron gibt den Termin für ein Brexit-Referendum bekannt. Bei der Abstimmung am 23. Juni sollen die Briten darüber abstimmen, ob Sie in der EU bleiben oder austreten möchten. Cameron selbst spricht sich deutlich für einen Verbleib aus.

23. Juni 2016: Briten stimmen für den EU-Ausstieg

Die Briten stimmen beim Referendum mit einer knappen Mehrheit von 52% für einen Austritt aus der EU. Das Ergebnis überrascht viele und sorgt für Unruhe an den Finanzmärkten.

24. Juni 2016: David Cameron tritt zurück

Premierminister David Cameron, der für einen Verbleib in der EU geworben hatte, erklärt am Tag nach dem Referendum seinen Rücktritt.

13. Juli 2016: Theresa May tritt Camerons Nachfolge an

Theresa May, amtierende Innenministerin, wird nach dem historischen Brexit-Referendum und David Camerons Rücktritt von den Briten zur neuen Premierministerin gewählt. Die schwierigste Aufgabe für die ursprüngliche Brexit-Gegnerin wird es sein, Großbritannien aus der EU zu führen.

29. März 2017: Großbritannien stellt Austrittsantrag an die EU

Am 29.03.2017 leitet Theresa May mit einem formalen Brief an die EU den Austritt ihres Landes ein. Damit steht fest, dass der Brexit innerhalb von zwei Jahren fertig verhandelt sein muss und Großbritannien die EU zum Stichtag des 29.03.2019 verlassen soll.

18. April 2017: Theresa May kündigt vorgezogene Neuwahlen an

Theresa May kündigt überraschend Neuwahlen für den 8. Juni an. Umfragen deuten darauf hin, dass May ihre Mehrheit im britischen Unterhaus ausbauen und so ihre Position für die Brexit-Verhandlungen stärken will.

08. Juni 2017: Theresa May muss bei den Wahlen eine Niederlage einstecken

Wider Erwarten muss Theresa May bei den Wahlen ein enttäuschendes Ergebnis hinnehmen. Ihre Partei verfehlt nicht nur die absolute Mehrheit, sondern büßt auch einige Sitze ein. Trotz der Niederlage tritt die Premierministerin nicht zurück.

19. Juni 2017: Brexit-Verhandlungen beginnen

Knapp ein Jahr nach dem Referendum der Briten beginnen die Verhandlungen zum Brexit in Brüssel. Die größten Themen bei den Gesprächen sind die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und Briten in der EU, die finanziellen Pflichten Großbritanniens gegenüber der EU und die Grenzregelung zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland.

14. November 2018: EU und Großbritannien legen einen Entwurf für ein Austrittsabkommen vor

Theresa May und die EU legen einen Entwurf für ein Abkommen vor, das den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union regelt. Der Deal enthält Pläne für eine mehrmonatige Übergangsfrist nach dem offiziellen Brexit-Termin sowie einen Lösungsvorschlag für die Nordirland-Frage.

25. November 2018: EU verabschiedet Brexit-Vertrag

Die 27 verbleibenden EU-Staaten stimmen dem Vertrag für den EU-Austritt Großbritanniens zu. Unklar ist jedoch, ob das britische Unterhaus dem Deal zustimmen wird, den Theresa May für ihr Land ausgehandelt hat. Ein No-Deal-Brexit ist somit noch nicht vom Tisch.

15. Januar 2019: Niederlage für Theresa May

Das britische Unterhaus lehnt das von EU und Theresa May ausgehandelte Brexit-Abkommen ab, zwei Drittel stimmen gegen den Vertrag. Die britische Premierministerin kassiert eine krachende Niederlage. Da die Zeit bis zum Brexit am 29.03.2019 knapp wird, wird ein harter Brexit nun immer wahrscheinlicher.

12. März 2019: Parlament stimmt erneut gegen das Brexit-Abkommen

Nachdem Theresa May der EU einige wenige Zugeständnisse abringen konnte, sucht sie erneut die Zustimmung des Parlaments. Bei der zweiten Abstimmung stimmen die Abgeordneten in London erneut mit einer großen Mehrheit gegen das vorgelegte Abkommen.

13. März 2019: Britisches Parlament stimmt gegen No-Deal-Brexit

Nachdem das britische Unterhaus Theresa Mays Abkommen zweimal mit großer Deutlichkeit abgelehnt hat, stimmt es nun auch gegen einen Brexit ohne Abkommen. Doch die Zeit drängt. Wenn bis zum 29. März keine Einigung zwischen EU und Großbritannien erzielt worden ist, wird ein ungeordneter EU-Austritt trotz Ablehnung durch das Parlament stattfinden. Eine Verschiebung des Brexits scheint nun die einzige mögliche Lösung.

14. März 2019: Großbritannien lehnt ein zweites Brexit-Referendum ab

Das Parlament lehnt ein erneutes Referendum über den Verbleib in der EU entschieden ab. Stattdessen stimmt es für eine Verschiebung des Austrittstermins. Einer solchen Fristverlängerung muss jedoch noch durch die Europäische Union zugestimmt werden. Premierministerin Theresa May soll nun einen entsprechenden Antrag stellen.

20. März 2019: Theresa May bittet die EU um einen Brexit-Aufschub

Theresa May bittet die Europäische Union um eine Fristverlängerung. Sie schlägt einen Aufschub bis zum 30. Juni vor. Stattdessen bekommt Großbritannien bis zum 22. Mai Zeit, aus der EU auszuscheiden, wenn das Parlament in einer dritten Abstimmung für das Austrittsabkommen stimmt. Bei einem erneuten Nein zu dem Deal hat das Land nur bis zum 12. April Zeit, sein weiteres Vorgehen festzulegen. Der ursprüngliche Austrittstermin ist damit vom Tisch.

27. März 2019: Parlament stimmt über Alternativen zu Theresa Mays Brexit-Deal ab

Das britische Parlament nimmt den Brexit selbst in die Hand. Gegen den Willen der Regierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...