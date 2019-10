Berlin (ots) - Was macht einen Musiker zum Vorbild, zur Inspiration für andere? In der Kategorie "Hero" des INTERNATIONAL MUSIC AWARD (IMA) zeichnet die Redaktion des ROLLING STONE mit Sting einen Künstler aus, der nicht nur eine unverwechselbare Stimme hat und einige der unvergänglichen Hits der vergangenen 40 Jahre schrieb - geehrt wird ein Weltstar, dessen jahrzehntelanges politisches und gesellschaftliches Engagement überzeugen. Der IMA würdigt ihn auf der Award-Show am 22. November 2019 in der Berliner Verti Music Hall für seine Lebensleistung. Sting wird den Preis im Rahmen eines Live-Auftritts persönlich entgegennehmen."Es ist mehr als 40 Jahre her, dass Sting mit The Police seine fulminante Weltkarriere startete. Heute kennt jeder seine Hits, ob 'Message In a Bottle', 'Every Breath You Take' oder 'Englishman In New York'. Sie wurden gecovert, orchestriert und gesampled, sie zählen zum popkulturellen Erbe", sagt Sebastian Zabel, Chefredakteur des ROLLING STONE. "Dass Sting neben seiner künstlerischen Arbeit immer wieder gesellschaftspolitisches Engagement beweist, sich für die Erhaltung des Regenwaldes und die Freilassung politischer Gefangener einsetzt, ist ihm kaum hoch genug anzurechnen."Gordon Matthew Thomas Sumner, wie der Brite mit bürgerlichem Namen heißt, ist einer der großen Musiker und Songschreiber in der Geschichte des Rock'n'Roll und überdies erfolgreicher Schauspieler sowie überzeugter Aktivist. Seine Karriere begann Sting 1977 mit The Police. In den folgenden Jahren nahm er mit der Band fünf bahnbrechende Alben auf, von denen vier in der ROLLING STONE-Liste der 500 besten Alben aller Zeiten aufgeführt werden. Nach der Trennung von The Police gelang Sting eine bis heute andauernde internationale Solo-Karriere. Zuletzt hat er im Mai dieses Jahres das Album "My Songs" veröffentlicht, das Neuinterpretationen von Klassikern wie 'Desert Rose' oder 'Roxanne' enthält und am 8. November als Special Edition/Live-Album wiederveröffentlicht wird.Mit The Police und solo hat Sting über 350 Millionen Alben verkauft, er wurde mit 17 Grammys ausgezeichnet, 2003 wurde er von der Queen als "Commander of the British Empire" für sein musikalisches Werk geehrt. Mit seiner 1987 gegründeten "Rainforest Foundation" setzt sich Sting kontinuierlich für die Erhaltung des Regenwaldes ein, zusammen mit Amnesty International widmet er sich intensiv Projekten zur Wahrung der Menschenrechte, vor allem in China. Angesichts der Waldbrände im Amazonas-Gebiet kritisierte Sting im Sommer 2019 die Umweltpolitik des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro.Neben dem "Hero"-Preis, wird der IMA in den Kategorien "Style", "Future", "Sound", "Beginner", "Visuals" und "Commitment" verliehen. Beim Fan-Voting zum Publikumspreis für den besten Live-Act 2019 konnte sich Rammstein unter anderem gegen Muse und Florence + The Machine durchsetzen. Wer in den weiteren Kategorien gewonnen hat, wird im Rahmen der Verleihung am 22. November in der Verti Music Hall Berlin verkündet. Nominiert sind Billy Eilish, Anna Calvi, James Blake, Holly Herndon und viele weitere internationale Künstler.Moderiert wird der INTERNATIONAL MUSIC AWARD von US-Star und Emmy-Gewinner Billy Porter sowie Top-Model Toni Garrn.Tickets gibt es ab sofort ab 29 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf Eventim.de.www.internationalmusicaward.comÜber IMADer INTERNATIONAL MUSIC AWARD präsentiert vom ROLLING STONE (IMA) ist der erste deutsche Musikpreis, dessen wichtigste Kriterien Leidenschaft, Haltung und Innovation sind, ein Popkulturpreis für die digitale Generation. Von Leuten, die Musik lieben - für Leute, die Musik lieben. Ins Leben gerufen vom Axel Springer Mediahouse Berlin, inhaltlich begleitet von ROLLING STONE.Über ROLLING STONEROLLING STONE ist eines der maßgeblichen Musikmagazine in Deutschland. 1967 in den USA gegründet, erscheint die deutsche Ausgabe seit 25 Jahren. In Print und digital befasst sich die Redaktion mit allen relevanten Themen der Popkultur - auch aus den Bereichen Film/TV, Literatur, Kunst und Gesellschaft.Pressekontakt:Kruger Media GmbH - Brand CommunicationsRichard PelzerTel.: +49 30 3064548 0richard.pelzer@kruger-media.deAxel Springer SEChristian SenftUnternehmenskommunikation+49 30 2591 77610christian.senft@axelspringer.deOriginal-Content von: ROLLING STONE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70921/4419343