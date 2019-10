Bayer-Aktien haben am Donnerstag dank positiver Unternehmensnachrichten und Analystenstimmen die Dax-Spitze erobert. Mit einem Plus von mehr als zwei Prozent auf 68,76 Euro ließen sie die vortags überwundene 50-Tage-Linie klar hinter sich. Die Titel des Agrarchemie- und Pharmakonzerns nähern sich damit weiter der Marke von 70 Euro, an der sie seit März mehrfach abgeprallt waren.

Händler werteten Aussagen des renommierten Mediators und Experten in Entschädigungsfragen Ken Feinberg in einem Interview mit dem "Handelsblatt" positiv. Feinberg bezweifelt, dass die gestiegene Zahl von Klagen in den USA wegen angeblicher Krebsrisiken durch glyphosathaltige Unkrautvernichter einen Vergleich schwieriger und teurer für die Leverkusener macht. Dazu kommt die Nachricht, dass Bayer und sein US-Vertriebspartner Johnson & Johnson den Rechtsstreit mit Konkurrent Mylan wegen Bayers Gerinnungshemmer Xarelto beigelegt haben.

Außerdem sehen mehrere Analysten die Aktie nun positiver, nachdem sie bereits am Mittwoch dank bekräftigter Jahresziele zu den Dax-Favoriten gezählt hatte. So räumen ihr etwa die jüngsten Studien des US-Analysehaus Bernstein Research sowie der Schweizer Bank UBS mit Kurszielen von 90 beziehungsweise 110 Euro noch ordentlich Luft nach oben ein./gl/jha/

