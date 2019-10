FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.10.2019 - 11.00 am



- BOFA CUTS EUROPEAN CAPITAL GOODS TO 'MARKETWEIGHT'



- BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 925 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1253 (1241) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 630 (620) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 480 (630) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2065 (2050) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 340 (375) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES WPP PRICE TARGET TO 980 (970) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 171 (174) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BROOKS MACDONALD PRICE TARGET TO 2020 (1985) PENCE - 'SECTOR PERF.' - RPT/DZ BANK RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1200 (1300) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 280 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 575 (600) PENCE - 'NEUTRAL'



