Interview mit Helmut Siegler, Vorstand der Schoellerbank und Beiratsmitglied des Zertifikate Forum Austria Wie fällt Ihr Befund des Zertifikatemarktes in Österreich aus? Helmut Siegler: Betrachtet man den Markt für Geldanlage in Österreich, so muss man feststellen, dass der Bestand an Zertifikaten zumindest im europäischen Vergleich sehr gut ist. Zertifikate oder strukturierte Anlageprodukte sind aus dem Spektrum der Anlageinstrumente nicht mehr wegzudenken. Natürlich muss man berücksichtigen, dass die österreichischen Anleger vorwiegend in liquide und sichere Instrumente investieren, also die Spareinlage eine große Rolle spielt. Deshalb sind Zertifikate für mich das geeignete Instrument, um als Brücke zwischen Sicherheit und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...