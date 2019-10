Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lloyds nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 72 Pence belassen. Die britische Großbank habe uneinheitlich abgeschnitten, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe sich das Nettozinseinkommen zwar solide entwickelt, überschattet werde dies jedoch durch die Schwäche unter anderem bei den Provisionen. Die Markterwartungen für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr dürften nun sinken./la/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2019 / 08:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2019 / 08:23 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2019-10-31/11:21

ISIN: GB0008706128