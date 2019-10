Der EUR/USD baut seine Erholung in dieser Woche aus und so notiert er in Reichweite des Monatshoch in der Nähe der 1,1180 - Ein Bruch über dieses Niveau wird den kritischen 200-Tage-SMA knapp unter 1,1200 auf dem Radar erscheinen lassen - Solange der Handel über dem jüngsten Tief von 1,1070 stattfindet, sind die Aussichten für das Paar unverändert ...

