Stressfrei an die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft: Mit Ticket- und Hotel-Angeboten des Schweiz-Experten.Zürich - Vom 8. bis 24. Mai 2020 ist die Schweiz in Zürich und Lausanne Gastgeberin der 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft. Der grösste Reiseveranstalter für Ferien in der Schweiz wird für diesen internationalen Grossanlass zum offiziellen Partner im Bereich Unterkunft. Erwartet werden 380'000 Besucher, von denen rund 40% aus dem Ausland stammen.

