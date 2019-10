GBC AG: 28. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz // Zwei weitere Unternehmen bestätigt // Bereits 60 Gesellschaften präsentieren // Anmeldung bis 28.11.2019 möglich DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges GBC AG: 28. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz // Zwei weitere Unternehmen bestätigt // Bereits 60 Gesellschaften präsentieren // Anmeldung bis 28.11.2019 möglich 31.10.2019 / 11:48 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Sehr geehrte Damen und Herren, am 10. & 11. Dezember 2019 findet die 28. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz statt, auf der sich 60 Aktiengesellschaften aus dem Small- und Mid-Cap Bereich präsentieren. Wir freuen uns sehr über die Teilnahme von zwei weiteren Gesellschaften: - Edel SE & Co. KGaA - Präsentation am 11.12.2019 von 16:30 - 17:10 Uhr - Saturn Oil + Gas Inc. - nur Einzelgespräche am 10. & 11.12.2019 Melden Sie sich bis spätestens 28. November 2019 unter www.mkk-konferenz.de für die Veranstaltung, Einzelgespräche und Talks an. Falls Sie sich bereits zur 28. MKK registriert haben, können Sie HIER Einzelgespräche für die o.g. neuen Gesellschaften oder weitere 1-on-1s buchen. Sichern Sie sich die letzten verfügbaren Zimmer zu einer MKK Sonderrate von 115,00 EUR je Nacht, ohne Frühstück im 4*-King's Hotel First Class- nur 3 Minuten Fußweg zum Konferenzhotel. - 09. - 10.12.2019 noch 4 Zimmer verfügbar - 10. - 11.12.2019 noch 6 Zimmer verfügbar Buchen Sie HIER mit Angabe des gewünschten Zeitraums Ihre Übernachtung. Kosten: Presse und Institutionelle Investoren kostenfrei, ansonsten 350,00 EUR (zzgl. MwSt) Wir freuen uns auf eine spannende und erfolgreiche Veranstaltung. Ihr Kontakt für Rückfragen: GBC AG Marita Conzelmann & Kristina Bauer Halderstraße 27 86150 Augsburg +49 821 241133-49 konferenz@gbc-ag.de --------------------------------------------------------------------------- 31.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 901657 31.10.2019 ISIN + AXC0177 2019-10-31/11:48