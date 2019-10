Wegen der hohen Immobilienpreise zieht es Hauskäufer ins Umland. Doch auch in den Speckgürteln steigen die Preise rasant, hinzu kommen die Kosten des Pendelns. Eine Studie zeigt, wo sich das Hin und Her rechnet.

Mieter können derzeit erstmals seit Jahren zu hoffen wagen: In vielen deutschen Großstädten sind die Mietpreise zuletzt gar nicht oder kaum noch gestiegen. Anders sieht es jedoch bei Kaufpreisen, die weiter von einem Rekordhoch zum nächsten klettern.

Immer mehr Städter ziehen nun die Konsequenzen - und deshalb raus aufs Land oder in die Speckgürtel. Zwei von fünf Berufstätigen fahren inzwischen für ihre Arbeit in einen anderen Landkreis. Doch das ist nicht automatisch günstiger: Zum einen sind auch im Umland die Immobilienpreise deutlich gestiegen. Zum anderen kommen noch die Kosten des Pendelns, also die Ausgaben für Auto oder Nahverkehr sowie der zusätzliche Zeitaufwand hinzu.

Das Hamburgischen WeltWirtschaftsInstituts (HWWI) hat nun im Auftrag der Postbank untersucht, wo sich das Pendeln wirklich lohnt. Dabei vergleichen sie den Modellfall einer 70-Quadratmeter-Wohnung in der Stadt mit einer auf dem Land. Eingerechnet werden die damit verbundenen Pendelkosten mit dem Auto oder mit dem öffentlichen Nahverkehr für jeweils einen Pendler. Im Fokus der Studie stehen die sieben größten deutschen Städte und ihre benachbarten Landkreise.

Das erste Ergebnis ist eindeutig: Wer mit Bus und Bahn pendelt, kommt durch einen Umzug ins Umland fast immer günstiger weg. Es lohnt sich also. "Lohnen" definieren die HWWI-Experten dabei so, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...