Köln (www.fondscheck.de) - Europa erlebt zurzeit einen Wendepunkt - ausgelöst von starken Frauen, so die Experten von AXA Investment Managers.Denn auf höchster EU-Ebene würden gleich zwei wichtige Positionen mit Frauen besetzt: Christine Lagarde, bisher Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), werde am 1. November die Chefin der Europäischen Zentralbank, ihre Nachfolgerin beim IWF sei Kristalina Georgiewa. Außerdem werde Ursula von der Leyen Jean-Claude Juncker als Präsidentin der Europäischen Kommission ablösen. "Das ist ein bedeutender Meilenstein für die Sache der Frauen - und sollte Investoren hellhörig machen", sage Anne Tolmunen, Portfoliomanagerin Framlington Equities und des AXA WF Framlington Women Empowerment Fund (ISIN LU1557118921/ WKN A2DLAU) bei AXA Investment Managers. Denn Diversität führe bewiesenermaßen zu einer nachhaltig besseren Performance in den entsprechenden Organisationen. ...

